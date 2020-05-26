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2016 Toyota RAV4

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2016 Toyota RAV4

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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

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  • 30,496KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5024613
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

JUST IN!!! WON'T LAST LONG

 

2016 TOYOTA RAV LE  (AWD)  YES,.............ONLY 30,496 KMS.!!! NOT A MISPRINT!!! 1 LOCAL OWNER/NO CLAIMS*****DRIVES AND (ALMOST) LOOKS LIKE NEW!

 

AUTOMATIC TRANSMISSION, REARVIEW CAMERA, ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE, BLUETOOTH, HEATED CLOTH SEATS, EYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!

VEHICLE HISTORY REPORT INCLUDED - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS OR ACCIDENTS!! 

 

THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:

*****SAFETY CERTIFICATION!!!

*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION

*****COMPREHENSIVE WARRANTY - NATIONWIDE COVERAGE ON PARTS & LABOR - VALID IN CANADA AND USA.

*****VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO CLAIMS!

*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, CARPET(S) SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.

*****ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS/REMOTES INCLUDED IN SELLING PRICE

 

ONLY HST, LICENCE FEE AND OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER.

 

PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886)TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE THAT THE VEHICLE YOU'RE INTERESTED IN IS STILL AVAILABLE PRIOR TO VISITING US. 

 

RICHSTONE FINE CARS INC.

855 ALNESS STREET, UNIT 17

TORONTO, ONTARIO

M3J 2X3

 

WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.

SERVING TORONTO/GTA & CANADA SINCE 2000!!

WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection
  • YES,.ONLY 30,496 KMS & 1 OWNER

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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