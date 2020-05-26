2016 Toyota RAV4

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416-274-2886
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
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This vehicle is Safety Certified.
JUST IN!!! WON'T LAST LONG
2016 TOYOTA RAV LE (AWD) YES,.............ONLY 30,496 KMS.!!! NOT A MISPRINT!!! 1 LOCAL OWNER/NO CLAIMS*****DRIVES AND (ALMOST) LOOKS LIKE NEW!
AUTOMATIC TRANSMISSION, REARVIEW CAMERA, ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE, BLUETOOTH, HEATED CLOTH SEATS, EYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!
VEHICLE HISTORY REPORT INCLUDED - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS OR ACCIDENTS!!
THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:
*****SAFETY CERTIFICATION!!!
*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION
*****COMPREHENSIVE WARRANTY - NATIONWIDE COVERAGE ON PARTS & LABOR - VALID IN CANADA AND USA.
*****VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO CLAIMS!
*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, CARPET(S) SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.
*****ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS/REMOTES INCLUDED IN SELLING PRICE
ONLY HST, LICENCE FEE AND OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER.
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886)TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE THAT THE VEHICLE YOU'RE INTERESTED IN IS STILL AVAILABLE PRIOR TO VISITING US.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA & CANADA SINCE 2000!!
WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3