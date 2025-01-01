Menu
CERTIFICATION INCLUDED! 1 OWNER ENBRIDGE GAS EXECUTIVE VAN!! **DUAL GAS AND NATURAL GAS** ONLY 85,000KM ALL ORIGINAL! 7 PASSENGER REAR STOW AND GO SEATING!! **CREW TRIM LEVEL** FULL POWER OPTIONS!! REAR SLIDING WINDOWS! POWER SLIDING DOORS!! POWER TAILGATE!! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! REMOTE DOOR OPPENER!! REMOTE POWER VENTS!! REMOTE POWER TAILGATE!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY AND MORE!!

Whether youre hauling the family, traveling long distances, or simply looking for a dependable daily driver with tons of flexibility, this Grand Caravan is up to the task. Dont miss out on this clean, spacious, and affordable vancontact us today to arrange a test drive or get more details!

2017 Dodge Grand Caravan

86,000 KM

$16,888

+ taxes & licensing
2017 Dodge Grand Caravan

CREW **CAMERA-ONLY 86KM-1 OWNER**

13317896

2017 Dodge Grand Caravan

CREW **CAMERA-ONLY 86KM-1 OWNER**

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$16,888

+ taxes & licensing

Used
86,000KM
VIN 2C4RDGDG7HR779829

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 86,000 KM

CERTIFICATION INCLUDED! 1 OWNER ENBRIDGE GAS EXECUTIVE VAN!! **DUAL GAS AND NATURAL GAS** ONLY 85,000KM ALL ORIGINAL! 7 PASSENGER REAR STOW AND GO SEATING!! **CREW TRIM LEVEL** FULL POWER OPTIONS!! REAR SLIDING WINDOWS! POWER SLIDING DOORS!! POWER TAILGATE!! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! REMOTE DOOR OPPENER!! REMOTE POWER VENTS!! REMOTE POWER TAILGATE!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY AND MORE!!



Whether you're hauling the family, traveling long distances, or simply looking for a dependable daily driver with tons of flexibility, this Grand Caravan is up to the task. Dont miss out on this clean, spacious, and affordable vancontact us today to arrange a test drive or get more details!


{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!

FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! WE GUARANTEE ALL VEHICLES & WELCOME FRANCHISE DEALER INSPECTIONS BEFORE PURCHASE, GIVING YOU TOTAL PEACE OF MIND!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7



Exterior

Roof Rack
Deep Tinted Glass
Variable Intermittent Wipers
Chrome Grille
Body-coloured door handles
Front fog lamps
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Chrome bodyside mouldings
Lip Spoiler
Tires: P225/65R17 BSW AS
Tire mobility kit
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Liftgate Rear Cargo Access
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Body-Coloured Rear Step Bumper
Reflector Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Compass
Driver Information Centre
Locking glove box
Driver foot rest
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Mini overhead console w/storage
Manual tilt/telescoping steering column
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
Valet Function
2 Seatback Storage Pockets
Leather/Metal-Look Steering Wheel
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Full Floor Console w/Covered Storage
Vinyl Door Trim Insert
Manual Anti-Whiplash w/Tilt Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
Driver And Front Passenger Armrests and Rear Seat Mounted Armrest
Leather Gear Shifter Material
Analog Appearance
Cargo Features -inc: Tire Mobility Kit
Sentry Key Immobilizer

Block Heater
TOURING SUSPENSION
Engine Oil Cooler
160 Amp Alternator
Front-wheel drive
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Front Anti-Roll Bar
Single stainless steel exhaust
3.16 Axle Ratio
Engine: 3.6L Pentastar VVT V6
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Hydraulic Power-Assist Steering
75 L Fuel Tank
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control

Driver Knee Airbag
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners

6 Speakers
Fixed antenna
Radio: 130

Wheels: 17 x 6.5 Aluminum
GVWR: 2
Covered Dashboard Storage
Heated Wiper Park and Defroster
Interior Trim -inc: Simulated Wood Instrument Panel Insert
Interior Concealed Storage
2nd And 3rd Row Airbags
Curtain 1st
Auxiliary Rear Heater and Headliner/Pillar Ducts
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
AUTOSTICK Sequential Shift Control and Oil Cooler
Conversation Mirror and 3 12V DC Power Outlets
Manual Fold Into Floor and 3 Fixed Head Restraints
Manual Recline
Simulated Wood Door Panel Insert and Chrome Interior Accents
Front Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
Fixed 60-40 Split-Bench Cloth 3rd Row Seat Front/Rear
744 kgs (6
050 lbs)
Fixed Rear Window w/Wiper

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277

$16,888

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2017 Dodge Grand Caravan