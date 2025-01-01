$16,888+ taxes & licensing
2017 Dodge Grand Caravan
CREW **CAMERA-ONLY 86KM-1 OWNER**
2017 Dodge Grand Caravan
CREW **CAMERA-ONLY 86KM-1 OWNER**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Minivan / Van
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 86,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED! 1 OWNER ENBRIDGE GAS EXECUTIVE VAN!! **DUAL GAS AND NATURAL GAS** ONLY 85,000KM ALL ORIGINAL! 7 PASSENGER REAR STOW AND GO SEATING!! **CREW TRIM LEVEL** FULL POWER OPTIONS!! REAR SLIDING WINDOWS! POWER SLIDING DOORS!! POWER TAILGATE!! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH!! CRUISE CONTROL!! REMOTE DOOR OPPENER!! REMOTE POWER VENTS!! REMOTE POWER TAILGATE!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY AND MORE!!
Whether you're hauling the family, traveling long distances, or simply looking for a dependable daily driver with tons of flexibility, this Grand Caravan is up to the task. Dont miss out on this clean, spacious, and affordable vancontact us today to arrange a test drive or get more details!
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!
FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! WE GUARANTEE ALL VEHICLES & WELCOME FRANCHISE DEALER INSPECTIONS BEFORE PURCHASE, GIVING YOU TOTAL PEACE OF MIND!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Exterior
Interior
Mechanical
Safety
Media / Nav / Comm
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston
Email Coliseum Auto Sales on Weston
Coliseum Auto Sales on Weston
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-766-2277