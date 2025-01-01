$25,480+ taxes & licensing
2017 Mercedes-Benz Sprinter
2500 V6 144'
2017 Mercedes-Benz Sprinter
2500 V6 144'
Location
Auto Smart GTA
831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8
647-869-1015
$25,480
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Diesel
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 3-door
- Passengers 2
- Mileage 207,120 KM
Vehicle Description
PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!!
FINANCING AVAILABLE!!!
V6 HIGH ROOF/VERY CLEAN VAN/NO ACCIDENT/ DRIVES LIKE NEW/NO ANY ISSUES!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Power Options
Interior
Exterior
Seating
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Auto Smart GTA
Email Auto Smart GTA
Auto Smart GTA
Call Dealer
647-869-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-869-1015