2017 Mercedes-Benz Sprinter

<p style=background-color: #ffffff; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #3e4153; font-family: Larsseit, Arial, sans-serif; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-position: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 1em 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve-breaks;>PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! </p><p style=background-color: #ffffff; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #3e4153; font-family: Larsseit, Arial, sans-serif; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-position: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 1em 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve-breaks;>FINANCING AVAILABLE!!! </p><p style=background-color: #ffffff; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #3e4153; font-family: Larsseit, Arial, sans-serif; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-position: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 1em 0px; padding: 0px; white-space-collapse: preserve-breaks;>V6 HIGH ROOF/VERY CLEAN VAN/NO ACCIDENT/ DRIVES LIKE NEW/NO ANY ISSUES!!!<br />-----------------------------------------------------------------------------------<br />*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!!!<br />UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!<br />FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 <br />PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!<br />-------------------------------------------------------------------------------------<br />AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8<br />--------------------------------------------------------------------------------------<br />PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA</p>

2017 Mercedes-Benz Sprinter

207,120 KM

$25,480

+ taxes & licensing
Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

Used
207,120KM
Good Condition
VIN wd3be7cd6hp414186

  • Exterior Colour White
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 207,120 KM

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Front Head Air Bag

Power Options

Power Windows

Interior

Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Tire Pressure Monitor

Exterior

Daytime Running Lights

Seating

Cloth Seats

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Bluetooth Connection

