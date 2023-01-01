$18,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2017 Nissan Leaf
**CAMERA-HEATED SEATS-WARRANTY-1 OWNER**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9555421
- Stock #: W23-16
- VIN: 1N4BZ0CP1HC306454
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Electric
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 66,000 KM
Vehicle Description
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1 OWNER NEW CAR DEALER TRADE-IN!! **BALANCE OF 8YR/160,000KM NISSAN BATTERY WARRANTY**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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