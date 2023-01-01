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2017 Nissan Leaf

66,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Nissan Leaf

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9555421
  • Stock #: W23-16
  • VIN: 1N4BZ0CP1HC306454

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 66,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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416-766-XXXX

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