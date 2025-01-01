$14,999+ tax & licensing
2018 Ford Focus
SE-AUTO-ONLY 53,000KM-CAMERA-HEATED SEATS/STEERING
2018 Ford Focus
SE-AUTO-ONLY 53,000KM-CAMERA-HEATED SEATS/STEERING
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Engine 3-cylinder
- Mileage 50,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Convenience
Windows
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Additional Features
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