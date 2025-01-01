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2018 Ford Focus

50,000 KM

Details Description Features

$14,999

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2018 Ford Focus

SE-AUTO-ONLY 53,000KM-CAMERA-HEATED SEATS/STEERING

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2018 Ford Focus

SE-AUTO-ONLY 53,000KM-CAMERA-HEATED SEATS/STEERING

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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50,000KM
VIN 1FADP3FE6JL262757

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Engine 3-cylinder
  • Mileage 50,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
Temporary spare tire

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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