$19,888+ tax & licensing
2018 Honda Clarity
Plug-In Hybrid TOURING-NAVI-LEATHER-PLUG IN ELECTRIC HYBRID
2018 Honda Clarity
Plug-In Hybrid TOURING-NAVI-LEATHER-PLUG IN ELECTRIC HYBRID
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Green
- Interior Colour Beige
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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