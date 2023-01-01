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2018 Mercedes-Benz GLA

94,800 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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GLA 250 4MATIC PANOROOF-CAMERA-LEATHER-NO ACCIDENTS

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GLA 250 4MATIC PANOROOF-CAMERA-LEATHER-NO ACCIDENTS

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94,800KM
Used
  • Listing ID: 10430994
  • Stock #: M23-240
  • VIN: WDCTG4GB3JJ492746

Vehicle Details

  • Interior Colour Crème
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 94,800 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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