$26,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2018 Mercedes-Benz GLA
GLA 250 4MATIC PANOROOF-CAMERA-LEATHER-NO ACCIDENTS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$26,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10430994
- Stock #: M23-240
- VIN: WDCTG4GB3JJ492746
Vehicle Details
- Interior Colour Crème
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 94,800 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } NO GIMMICKS!!
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
MERCEDES-BENZ STANDARD OF THE WORLD! DRIVE IN LUXURY..CLASS..& STYLE! ***NO ACCIDENTS*** CARFAX VERIFIED!! **ONLY 94,800KM ALL ORIGINAL**
FULLY LOADED! CIRRUS WHITE ON CREAM LEATHER INTERIOR!! 2.0L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC TRANSMISSION!! 4MATIC **ALL WHEEL DRIVE** BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! **PANORAMIC SUNROOF** TINTED WINDOWS!! APPLE CARPLAY!! 18 INCH ALLOY WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.