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416-766-2277
2019 Honda Ridgeline
EX-L AWD-LEATHER-ROOF-TONNEAU-1 OWNER-NO ACCIDENTS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$29,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9172855
- Stock #: W22-412
- VIN: 5FPYK3F56KB502525
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-412
- Mileage 177,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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