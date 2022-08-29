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2019 Honda Ridgeline

177,000 KM

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$29,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Honda Ridgeline

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EX-L AWD-LEATHER-ROOF-TONNEAU-1 OWNER-NO ACCIDENTS

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2019 Honda Ridgeline

EX-L AWD-LEATHER-ROOF-TONNEAU-1 OWNER-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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177,000KM
Used
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  • Listing ID: 9172855
  • Stock #: W22-412
  • VIN: 5FPYK3F56KB502525

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-412
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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