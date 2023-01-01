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416-766-2277
2019 Tesla Model 3
STANDARD RANGE PLUS-AUTOPILOT-NO ACCIDENTS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$39,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9566536
- Stock #: W23-39
- VIN: 5YJ3E1EA0KF423297
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour White
- Fuel Type Electric
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 83,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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