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2019 Tesla Model 3

83,000 KM

Details Description Features

$39,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2019 Tesla Model 3

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STANDARD RANGE PLUS-AUTOPILOT-NO ACCIDENTS

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2019 Tesla Model 3

STANDARD RANGE PLUS-AUTOPILOT-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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83,000KM
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  • Listing ID: 9566536
  • Stock #: W23-39
  • VIN: 5YJ3E1EA0KF423297

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour White
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Dual Moonroof
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Front collision mitigation
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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