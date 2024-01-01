$25,777+ tax & licensing
2020 Toyota RAV4
LE AWD-CAMERA-BLUETOOTH-LDW-CARPLAY-CERTIFIED
2020 Toyota RAV4
LE AWD-CAMERA-BLUETOOTH-LDW-CARPLAY-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$25,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W24-67
- Mileage 98,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Power Options
Interior
Mechanical
Exterior
Media / Nav / Comm
Convenience
Windows
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Call Dealer
416-766-XXXX(click to show)
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