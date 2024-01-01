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2020 Toyota RAV4

98,000 KM

Details Description Features

$25,777

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2020 Toyota RAV4

LE AWD-CAMERA-BLUETOOTH-LDW-CARPLAY-CERTIFIED

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2020 Toyota RAV4

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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98,000KM
Used
VIN 2T3B1RFV0LC095853

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-67
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....PRIME INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Steel Wheels
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Led Headlights
Cross-Traffic Alert
Requires Subscription
Front collision mitigation

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