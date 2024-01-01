Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p>THE PERFECT COMBINATION OF A ROBUST MUSCLE CAR AND LUXURY SUV! CHECK OUT THIS MEAN LOOKING DODGE DURANGO! SLEEK & SPORTY! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED! NO ACCIDENTS! ABSOLUTELY MINT INSIDE & OUT!</p><p>GT PACKAGE! FINISHED IN PITCH BLACK ON GT BLACK BLACK LEATHER/SUEDE COMBO INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L PENSTAR V-6CYL! ALL WHEEL DRIVE **AWD**! GT SPORT PACKAGE! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT AND LAUNCH CONTROL! HEATED FRONT AND REAR SEATS! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SMART PHONE CONNECTIONS! APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO! 20 INCH ALLOY WHEELS! REMOTE START! LOADED WITH TONS OF OPTIONS! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><p>TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! PREVIOUS RENTAL.</p><p>COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!<br>FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....</p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON<br>301 WESTON ROAD<br>TORONTO, ON M6N 3P1<br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2021 Dodge Durango

100,000 KM

Details Description Features

$34,777

+ tax & licensing
Make it Yours

2021 Dodge Durango

GT AWD-7 PASSENGER-SUNROOF-CARPLAY-LOADED

Watch This Vehicle

2021 Dodge Durango

GT AWD-7 PASSENGER-SUNROOF-CARPLAY-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 10963673
  2. 10963673
  3. 10963673
  4. 10963673
  5. 10963673
  6. 10963673
  7. 10963673
  8. 10963673
  9. 10963673
  10. 10963673
  11. 10963673
  12. 10963673
  13. 10963673
  14. 10963673
  15. 10963673
  16. 10963673
Contact Seller

$34,777

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
100,000KM
Used
VIN 1C4RDJDG1MC555469

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W24-31
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

THE PERFECT COMBINATION OF A ROBUST MUSCLE CAR AND LUXURY SUV! CHECK OUT THIS MEAN LOOKING DODGE DURANGO! SLEEK & SPORTY! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED! NO ACCIDENTS! ABSOLUTELY MINT INSIDE & OUT!

GT PACKAGE! FINISHED IN PITCH BLACK ON GT BLACK BLACK LEATHER/SUEDE COMBO INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L PENSTAR V-6CYL! ALL WHEEL DRIVE **AWD**! GT SPORT PACKAGE! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT AND LAUNCH CONTROL! HEATED FRONT AND REAR SEATS! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SMART PHONE CONNECTIONS! APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO! 20 INCH ALLOY WHEELS! REMOTE START! LOADED WITH TONS OF OPTIONS! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! PREVIOUS RENTAL.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar

Additional Features

Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2014 Lexus IS 250 F SPORT-RED LEATHER-SUNROOF-BACK UP CAMERA for sale in Toronto, ON
2014 Lexus IS 250 F SPORT-RED LEATHER-SUNROOF-BACK UP CAMERA 185,000 KM $16,900 + tax & lic
Used 2018 Audi SQ5 3.0 TFSI QUATTRO-TECHNIK-TIPTRONIC-DIGITAL CLUSTER for sale in Toronto, ON
2018 Audi SQ5 3.0 TFSI QUATTRO-TECHNIK-TIPTRONIC-DIGITAL CLUSTER 104,000 KM $26,880 + tax & lic
Used 2021 Dodge Charger GT-BLACK TOP-HOOD SCOOP-DUAL EXHAUST-SUNROOF-84KM for sale in Toronto, ON
2021 Dodge Charger GT-BLACK TOP-HOOD SCOOP-DUAL EXHAUST-SUNROOF-84KM 88,000 KM $28,880 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$34,777

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2021 Dodge Durango