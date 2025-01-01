$17,485+ taxes & licensing
2021 Ford Escape
SE AWD
Location
Auto Smart GTA
831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8
647-869-1015
$17,485
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 151,120 KM
Vehicle Description
WARRANTY AVAILABLE!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!!
CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
WWW.AUTOSMARTGTA.CA
Vehicle Features
