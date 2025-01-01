Menu
Account
Sign In
<p>WARRANTY AVAILABLE!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!!<br />PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! <br />-----------------------------------------------------------------------------------<br />*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!<br />UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!<br />FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 <br />PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!---------------------------------------------------------------------------------<br />-------------------------------------------------------------------------------------<br />AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8<br />--------------------------------------------------------------------------------------<br />PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA</p>

2021 Ford Escape

151,120 KM

Details Description Features

$17,485

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Ford Escape

SE AWD

Watch This Vehicle
12936680

2021 Ford Escape

SE AWD

Location

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

  1. 1757019405
  2. 1757019405
  3. 1757019405
  4. 1757019405
  5. 1757019405
  6. 1757019405
  7. 1757019405
  8. 1757019405
  9. 1757019405
  10. 1757019405
  11. 1757019405
  12. 1757019405
  13. 1757019405
  14. 1757019405
  15. 1757019405
  16. 1757019405
  17. 1757019405
  18. 1757019405
  19. 1757019405
  20. 1757019405
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report

$17,485

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
151,120KM
Good Condition
VIN 1fmcu9g62mua42728

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 151,120 KM

Vehicle Description

WARRANTY AVAILABLE!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!!
PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Auto Smart GTA

Used 2021 Ford Escape SE for sale in Toronto, ON
2021 Ford Escape SE 151,120 KM $CALL + tax & lic
Used 2012 Porsche Cayenne S for sale in Toronto, ON
2012 Porsche Cayenne S 201,120 KM $12,980 + tax & lic
Used 2010 Land Rover Range Rover Sport LUX for sale in Toronto, ON
2010 Land Rover Range Rover Sport LUX 88,000 KM $12,550 + tax & lic

Email Auto Smart GTA

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Auto Smart GTA

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-1015

Quick Links
Directions Website Inventory
$17,485

+ taxes & licensing>

Auto Smart GTA

647-869-1015

2021 Ford Escape