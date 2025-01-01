$CALL+ taxes & licensing
2022 Acura RDX
TECHNOLOGY PACKAGE! 1 LOCAL OWNER! NO ACCIDENTS!
Location
Richstone Fine Cars Inc
855 Alness St Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
416-274-2886
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
Used
75,836KM
Excellent Condition
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 5
- Mileage 75,836 KM
Vehicle Description
1 LOCAL OWNER-NON SMOKER!!NO INSURANCE CLAIMS/ ACCIDENTS!! CARFAX REPORT CLEAN!!
***NEAR PERFECT CONDITION***
2022 ACURA RDX TECH PACKAGE***ALL-WHEEL-DRIVE***! FULLY LOADED!! BLIND SPOT MONITORING/REAR CROSS TRAFFIC ALERT/HEATED POWER SEATS,.... AND MUCH MORE!! FULLY LOADED!!
HST, LICENCE, AND OMVIC FEE ($22.00) ARE EXTRA
2022 ACURA RDX TECH PACKAGE/MODEL - BACK UP CAMERA, 4 CYL, (2.0 LITRE TURBO) - AUTO. TRANS., BLIND SPOT MONITORING, FULLY EQUIPPED - LOADED WITH OPTIONS, INCLUDING AUTOMATIC TRANSMISSION, 4 WHEEL DRIVE, HEATED POWER SEATS, BACK-UP CAMERA, DUAL AIR CONDITIONING WITH CLIMATE CONTROL, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FOG LIGHTS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALLOY WHEELS, PM, PS, PB, PDL - KEY LESS ENTRY AND MORE! TO MUCH TO LIST!!
THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE "ALL INCLUDED" IN THE SELLING PRICE:
***CARFAX HISTORY REPORT-CLEAN/NO INSURANCE CLAIMS
***ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS INCLUDED!
YOU CERTIFY, AND YOU SAVE $$$
HST, "MTO" LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE AVAILABILITY.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
416-274-AUTO (2886)
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED (REGISTERED) DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO, GTA AND CANADA SINCE 2000!!
WE CAN ALSO ASSIST IN OUT OF PROVINCE PURCHASES, AS WELL.
VEHICLE OPTIONS:
2022 ACURA RDX TECH PACKAGE*****ALL-WHEEL-DRIVE*****FULLY EQUIPPED- LOADED WITH OPTIONS!!!
PREMIUM SOUND SYSTEM WITH CD PLAYER
BLIND SPOT MONITORING
Power locks
Power Folding mirrors
Heated Power mirrors
Power steering
Tilt & Telescopic wheel
Power windows
Rear window defroster
PWR. HEATED Bucket seats
Heated Power Seats
Leather seats
Power seats
Airbag: driver, passenger & side
Alarm
Anti-lock brakes
Backup CAMERA & parking sensors
Fog lights
XENON LIGHTS
Traction control
Driver Air Bag
Passenger Air Bag;
Security System
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Air Conditioning
Adaptive Cruise Control
Child Seat Anchors
Stability Control
DUAL Climate Control
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Tire Pressure Monitor
Variable Speed Intermittent Wipers
Remote Trunk Release
Power Driver Seat
Rear view Camera
Transmission w/Dual Shift Mode
Bluetooth Connection
Heated Front AND Seat(s)
Tinted Glass
Power Passenger Seat
Satellite Radio
Rear Parking Aid-Camera
Lumbar Support
Anti-Theft System
push Button Start
Auto-Dimming Rear view Mirror
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
