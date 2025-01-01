Menu
<p>1 LOCAL OWNER-NON SMOKER!! </p><div>NO INSURANCE CLAIMS/ ACCIDENTS!! CARFAX REPORT CLEAN!!<br /><br />***NEAR PERFECT CONDITION***<br /><br />2022 ACURA RDX TECH PACKAGE***ALL-WHEEL-DRIVE***! FULLY LOADED!! BLIND SPOT MONITORING/REAR CROSS TRAFFIC ALERT/HEATED POWER SEATS,.... AND MUCH MORE!! FULLY LOADED!!<br /><br />HST, LICENCE, AND OMVIC FEE ($22.00) ARE EXTRA<br /><br />2022 ACURA RDX TECH PACKAGE/MODEL - BACK UP CAMERA, 4 CYL, (2.0 LITRE TURBO) - AUTO. TRANS., BLIND SPOT MONITORING, FULLY EQUIPPED - LOADED WITH OPTIONS, INCLUDING AUTOMATIC TRANSMISSION, 4 WHEEL DRIVE, HEATED POWER SEATS, BACK-UP CAMERA, DUAL AIR CONDITIONING WITH CLIMATE CONTROL, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, FOG LIGHTS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALLOY WHEELS, PM, PS, PB, PDL - KEY LESS ENTRY AND MORE! TO MUCH TO LIST!!<br /><br />THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:<br /><br />***CARFAX HISTORY REPORT-CLEAN/NO INSURANCE CLAIMS<br /><br />***ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS INCLUDED!<br /><br />YOU CERTIFY, AND YOU SAVE $$$<br /><br />HST, MTO LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.<br /><br />NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!<br /><br />PLEASE CALL 416-274-AUTO (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE AVAILABILITY.<br /><br />RICHSTONE FINE CARS INC.<br /><br />855 ALNESS STREET, UNIT 17<br />TORONTO, ONTARIO<br />M3J 2X3<br /><br />416-274-AUTO (2886)<br /><br />WE ARE AN OMVIC CERTIFIED (REGISTERED) DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.<br /><br />SERVING TORONTO, GTA AND CANADA SINCE 2000!!<br /><br />WE CAN ALSO ASSIST IN OUT OF PROVINCE PURCHASES, AS WELL.<br /><br /></div><div><span style=text-decoration: underline;><em><strong>VEHICLE OPTIONS:</strong></em></span><br /><br /><span style=text-decoration: underline;><em><strong>2022 ACURA RDX TECH PACKAGE*****ALL-WHEEL-DRIVE*****FULLY EQUIPPED- LOADED WITH OPTIONS!!!</strong></em></span><br /><br />PREMIUM SOUND SYSTEM WITH CD PLAYER<br />BLIND SPOT MONITORING<br />Power locks<br />Power Folding mirrors<br />Heated Power mirrors<br />Power steering<br />Tilt & Telescopic wheel <br />Power windows<br />Rear window defroster<br />PWR. HEATED Bucket seats<br />Heated Power Seats<br />Leather seats<br />Power seats<br />Airbag: driver, passenger & side<br />Alarm<br />Anti-lock brakes<br />Backup CAMERA & parking sensors<br />Fog lights<br />XENON LIGHTS<br />Traction control<br />Driver Air Bag<br />Passenger Air Bag;<br />Security System<br />Side Air Bag<br />Rear Window Defrost<br />Air Conditioning<br />Adaptive Cruise Control<br />Child Seat Anchors<br />Stability Control<br />DUAL Climate Control<br />STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS<br />Automatic Headlights<br />Rain Sensing Wipers<br />Tire Pressure Monitor<br />Variable Speed Intermittent Wipers<br />Remote Trunk Release<br />Power Driver Seat<br />Rear view Camera<br />Transmission w/Dual Shift Mode<br />Bluetooth Connection<br />Heated Front AND Seat(s)<br />Tinted Glass<br />Power Passenger Seat<br />Satellite Radio<br />Rear Parking Aid-Camera<br />Lumbar Support<br />Anti-Theft System<br />push Button Start<br />Auto-Dimming Rear view Mirror</div>

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$CALL

+ taxes & licensing

Vehicle Description

