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2003 Chevrolet Silverado 1500

259,000 KM

Details Description Features

$3,995

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2003 Chevrolet Silverado 1500

LT

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2003 Chevrolet Silverado 1500

LT

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Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

  1. 1785250236285
  2. 1785250236898
  3. 1785250237371
  4. 1785250237822
  5. 1785250238253
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259,000KM
Excellent Condition
VIN 2GCEK19T631227981

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brun
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Stock # 60258
  • Mileage 259,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Passenger Air Bag On/Off Switch

Interior

Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio

Exterior

Tow Hooks
Automatic Headlights

Convenience

Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet

Additional Features

Conventional Spare Tire

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Emplacement de Beauharnois

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

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450-369-XXXX

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