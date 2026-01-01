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2015 Mazda CX-5

170,038 KM

Details Description Features

$10,990

+ taxes & licensing
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2015 Mazda CX-5

GX

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14528529

2015 Mazda CX-5

GX

Location

Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

  1. 1785512326116
  2. 1785512326599
  3. 1785512327009
  4. 1785512327425
  5. 1785512327875
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$10,990

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Used
170,038KM
VIN JM3KE2BE7F0520517

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 60269
  • Mileage 170,038 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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