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À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Dodge Caliber Express 2010, offerte chez Kenny Drummondville! Ce véhicule compact est équipé dun moteur 2.0L L4 DOHC 16V, parfait pour une conduite économique et dynamique. Avec son faible kilométrage, vous profitez dune excellente valeur. Parmi ses caractéristiques, profitez de lair climatisé, des sièges arrière rabattables, dun système audio performant et de lespace de chargement polyvalent. Cette voiture est vendue tel quel, ce qui vous permet déconomiser davantage . Saisissez cette opportunité de rouler à petit prix avec une Dodge Caliber Express 2010 à faible kilométrage. Venez la voir dès aujourdhui!

2010 Dodge Caliber

144,500 KM

Details Description Features

$2,100

+ taxes & licensing
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2010 Dodge Caliber

Express

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14222900

2010 Dodge Caliber

Express

Location

Kenny U-Pull

2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

844-536-6987

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Used
144,500KM
Other / Unsure Condition
VIN 1B3CB4HA8AD548092

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brilliant black crystal pearl
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 144,500 KM

Vehicle Description

À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Dodge Caliber Express 2010, offerte chez Kenny Drummondville! Ce véhicule compact est équipé dun moteur 2.0L L4 DOHC 16V, parfait pour une conduite économique et dynamique. Avec son faible kilométrage, vous profitez dune excellente valeur. Parmi ses caractéristiques, profitez de lair climatisé, des sièges arrière rabattables, dun système audio performant et de lespace de chargement polyvalent. Cette voiture est vendue tel quel, ce qui vous permet déconomiser davantage . Saisissez cette opportunité de rouler à petit prix avec une Dodge Caliber Express 2010 à faible kilométrage. Venez la voir dès aujourdhui!

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
keyless_entry
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Driver_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Electrochromic_Interior_Mirror
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Cargo_Area_Cover

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

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844-536-6987

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