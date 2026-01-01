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2010 Dodge Caliber
Express
2010 Dodge Caliber
Express
Location
Kenny U-Pull
2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4
844-536-6987
$2,100
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Brilliant black crystal pearl
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 4-door
- Mileage 144,500 KM
Vehicle Description
À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Dodge Caliber Express 2010, offerte chez Kenny Drummondville! Ce véhicule compact est équipé dun moteur 2.0L L4 DOHC 16V, parfait pour une conduite économique et dynamique. Avec son faible kilométrage, vous profitez dune excellente valeur. Parmi ses caractéristiques, profitez de lair climatisé, des sièges arrière rabattables, dun système audio performant et de lespace de chargement polyvalent. Cette voiture est vendue tel quel, ce qui vous permet déconomiser davantage . Saisissez cette opportunité de rouler à petit prix avec une Dodge Caliber Express 2010 à faible kilométrage. Venez la voir dès aujourdhui!
Vehicle Features
Exterior
Additional Features
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