$3,500+ taxes & licensing
2013 Mazda CX-5
Touring AWD
2013 Mazda CX-5
Touring AWD
Location
Kenny U-Pull
2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4
844-536-6987
$3,500
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour No data
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 310,000 KM
Vehicle Description
À vendre chez Kenny Drummondville : Mazda CX-5 Touring AWD 2013, prêt pour laventure! Ce VUS très propre vous offre un moteur 2.0L L4 DOHC 16V fiable et économique, parfait pour la conduite en ville comme sur la route. Profitez de la traction intégrale pour une sécurité accrue en toutes saisons, de sièges chauffants, dun système audio de qualité, de la climatisation, du régulateur de vitesse et de jantes en alliage pour un look moderne. Vendu tel quel : économisez sur le prix dachat . Ne manquez pas cette occasion de conduire un VUS spacieux, confortable et bien équipé à petit prix. Passez le voir dès aujourdhui!
Vehicle Features
Exterior
Interior
Additional Features
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