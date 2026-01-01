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À vendre chez Kenny Drummondville : Mazda CX-5 Touring AWD 2013, prêt pour laventure! Ce VUS très propre vous offre un moteur 2.0L L4 DOHC 16V fiable et économique, parfait pour la conduite en ville comme sur la route. Profitez de la traction intégrale pour une sécurité accrue en toutes saisons, de sièges chauffants, dun système audio de qualité, de la climatisation, du régulateur de vitesse et de jantes en alliage pour un look moderne. Vendu tel quel : économisez sur le prix dachat . Ne manquez pas cette occasion de conduire un VUS spacieux, confortable et bien équipé à petit prix. Passez le voir dès aujourdhui!

2013 Mazda CX-5

310,000 KM

Details Description Features

$3,500

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2013 Mazda CX-5

Touring AWD

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2013 Mazda CX-5

Touring AWD

Location

Kenny U-Pull

2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

844-536-6987

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Used
310,000KM
Other / Unsure Condition
VIN JM3KE4CE4D0139604

Vehicle Details

  • Exterior Colour No data
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 310,000 KM

Vehicle Description

À vendre chez Kenny Drummondville : Mazda CX-5 Touring AWD 2013, prêt pour laventure! Ce VUS très propre vous offre un moteur 2.0L L4 DOHC 16V fiable et économique, parfait pour la conduite en ville comme sur la route. Profitez de la traction intégrale pour une sécurité accrue en toutes saisons, de sièges chauffants, dun système audio de qualité, de la climatisation, du régulateur de vitesse et de jantes en alliage pour un look moderne. Vendu tel quel : économisez sur le prix dachat . Ne manquez pas cette occasion de conduire un VUS spacieux, confortable et bien équipé à petit prix. Passez le voir dès aujourdhui!

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
tinted_windows
traction_control
alloy_wheels
daytime_running_lights
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Leather_Steering_Wheel
Trip_Computer
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Electronic_Parking_Aid
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

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