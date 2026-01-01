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2017 Dodge Challenger

121,495 KM

Details Description Features

$22,980

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2017 Dodge Challenger

SXT RWD, 3.6, CUIR, ALPINE AUDIO, TOIT OUVRANT

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2017 Dodge Challenger

SXT RWD, 3.6, CUIR, ALPINE AUDIO, TOIT OUVRANT

Location

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

873-800-1002

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Used
121,495KM
VIN 2C3CDZAG2HH610544

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # 26VT093
  • Mileage 121,495 KM

Vehicle Description

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+ Bluetooth
+ Caméra de recul / Backup camera
+ Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls
+ Démarrage à bouton / Push button start
+ Sièges en cuir / Leather interior
+ Régulateur de vitesse / Cruise control
+ Sièges chauffants / Heated seats
+ Système de navigation / Navigation system
+ Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring
+ Toit ouvrant / Sunroof
+ Aucun Accident / No accidents
+ Vérifié par Carfax / Carfax verified
+ Kilométrage certifié / Certified kilometers
+ Historique dentretien / Maintenance history
+ Protection mécanique disponible / Mechanical protection available
+ Ce véhicule a été acheté d'un particulier / This vehicle was bought from a private seller


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Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusqu'à une tonne.

*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.

*************

Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service.

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*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.

Vehicle Features

Exterior

Sunroof

Media / Nav / Comm

Bluetooth

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