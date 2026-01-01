$39,980+ taxes & licensing
2018 BMW 4 Series
M-PERFORMANCE AWD, CUIR MERINO, HUD, TOIT-OUVRANT
2018 BMW 4 Series
M-PERFORMANCE AWD, CUIR MERINO, HUD, TOIT-OUVRANT
Location
Auto Flash BFH
5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5
873-800-1002
$39,980
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Alpine White
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 26C054
- Mileage 74,378 KM
Vehicle Description
+Avertisseur de dérive de la trajectoire / Lane departure warning
+Affichage tête haute / Heads up display (HUD)
+Apple Carplay
+Android Auto
+Bluetooth
+Caméra de recul / Backup camera
+Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls
+Démarrage à bouton / Push button start
+Sièges en cuir / Leather interior
+Changements de vitesses au volant / Paddle shifters
+Régulateur de vitesse / Cruise control
+Sièges chauffants / Heated seats
+Système d'assistance stationnement / Park assist system
+Système de navigation / Navigation system
+Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring
+Système d'évitement de collision / Collision warning system
+Toit ouvrant / Sunroof
+Système d'assistance conduite / Driver assist technology
+Aucun Accident / No accidents
+Vérifié par Carfax / Carfax verified
+Kilométrage certifié / Certified kilometers
+Historique dentretien / Maintenance history
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*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.
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*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.
Vehicle Features
Exterior
Media / Nav / Comm
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