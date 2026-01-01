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À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Honda Fit 2008, équipée dun moteur économique 1.5L L4 SOHC 16V. Vendue telle quelle, cette voiture vous permet déconomiser gros et de la faire inspecter pour la mettre à votre goût et selon vos besoins. Déjà prête pour la route, elle offre une conduite agile et une consommation dessence avantageuse. Passez chez Kenny Sherbrooke pour voir cette occasion à ne pas manquer!

2008 Honda Fit

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2008 Honda Fit

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2008 Honda Fit

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Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

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VIN JHMGD37278S800028

Vehicle Details

  • Exterior Colour Tidewater Blue Metallic
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 0

Vehicle Description

À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Honda Fit 2008, équipée dun moteur économique 1.5L L4 SOHC 16V. Vendue telle quelle, cette voiture vous permet déconomiser gros et de la faire inspecter pour la mettre à votre goût et selon vos besoins. Déjà prête pour la route, elle offre une conduite agile et une consommation dessence avantageuse. Passez chez Kenny Sherbrooke pour voir cette occasion à ne pas manquer!

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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Kenny U-Pull

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1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

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844-536-XXXX

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