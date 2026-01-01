$2,500+ taxes & licensing
2008 Honda Fit
2008 Honda Fit
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
$2,500
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Tidewater Blue Metallic
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 0
Vehicle Description
À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la Honda Fit 2008, équipée dun moteur économique 1.5L L4 SOHC 16V. Vendue telle quelle, cette voiture vous permet déconomiser gros et de la faire inspecter pour la mettre à votre goût et selon vos besoins. Déjà prête pour la route, elle offre une conduite agile et une consommation dessence avantageuse. Passez chez Kenny Sherbrooke pour voir cette occasion à ne pas manquer!
Vehicle Features
Interior
Additional Features
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