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2015 RAM 1500

159,037 KM

Details Description Features

$13,990

+ taxes & licensing
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2015 RAM 1500

SLT

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14364652

2015 RAM 1500

SLT

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1782836287403
  2. 1782836287902
  3. 1782836288392
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  8. 1782836290660
  9. 1782836291107
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Certified

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159,037KM
Excellent Condition
VIN 1C6RR7GM2FS635899

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 60220V
  • Mileage 159,037 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-nous au 📞 514****307****0454 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Computer
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Turbocharged
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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Emplacement de Vaudreuil

607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

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450-369-XXXX

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