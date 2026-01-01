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Small SUV 4WD, Limited AWD, 8-Speed Automatic w/OD, Regular Unleaded I-4 2.5 L/152

2020 Toyota RAV4

90,206 KM

Details Description Features

$499

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2020 Toyota RAV4

LIMITED

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14282048

2020 Toyota RAV4

LIMITED

Location

Prince Albert Toyota

3601 4th Ave E, Prince Albert, SK S6W 1A3

306-764-6437

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$499

+ taxes & licensing

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Used
90,206KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T3D1RFV5LC077695

Vehicle Details

  • Exterior Colour Midnight Black Metallic
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # LC077695LB
  • Mileage 90,206 KM

Vehicle Description

Small SUV 4WD, Limited AWD, 8-Speed Automatic w/OD, Regular Unleaded I-4 2.5 L/152

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Prince Albert Toyota

Prince Albert Toyota

3601 4th Ave E, Prince Albert, SK S6W 1A3

Call Dealer

306-764-XXXX

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306-764-6437

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$499

+ taxes & licensing>

Prince Albert Toyota

306-764-6437

2020 Toyota RAV4