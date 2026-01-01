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2020 Toyota RAV4
LIMITED
2020 Toyota RAV4
LIMITED
Location
Prince Albert Toyota
3601 4th Ave E, Prince Albert, SK S6W 1A3
306-764-6437
$499
+ taxes & licensing
Actions
Used
90,206KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T3D1RFV5LC077695
Vehicle Details
- Exterior Colour Midnight Black Metallic
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # LC077695LB
- Mileage 90,206 KM
Vehicle Description
Small SUV 4WD, Limited AWD, 8-Speed Automatic w/OD, Regular Unleaded I-4 2.5 L/152
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Exterior
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Temporary spare tire
Convenience
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Aerial View Display System
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Prince Albert Toyota
3601 4th Ave E, Prince Albert, SK S6W 1A3
Call Dealer
306-764-XXXX(click to show)
$499
+ taxes & licensing>
Prince Albert Toyota
306-764-6437
2020 Toyota RAV4