$13,997+ taxes & licensing
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2012 Mercedes-Benz E-Class
4DR SDN E 300 4MATIC
2012 Mercedes-Benz E-Class
4DR SDN E 300 4MATIC
Location
G-Light Truck & Auto
2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3
306-934-1455
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$13,997
+ taxes & licensing
Actions
Used
142,962KM
Excellent Condition
VIN WDDHF82B6CA605692
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 142,962 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Media / Nav / Comm
CD Player
CD Changer
Bluetooth
SiriusXM Radio
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Additional Features
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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G-Light Truck & Auto
2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3
Call Dealer
306-934-XXXX(click to show)
$13,997
+ taxes & licensing>
G-Light Truck & Auto
306-934-1455
2012 Mercedes-Benz E-Class