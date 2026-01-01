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2012 Mercedes-Benz E-Class

142,962 KM

Details Features

$13,997

+ taxes & licensing
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2012 Mercedes-Benz E-Class

4DR SDN E 300 4MATIC

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14494612

2012 Mercedes-Benz E-Class

4DR SDN E 300 4MATIC

Location

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

306-934-1455

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$13,997

+ taxes & licensing

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Used
142,962KM
Excellent Condition
VIN WDDHF82B6CA605692

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 142,962 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Media / Nav / Comm

CD Player
CD Changer
Bluetooth
SiriusXM Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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G-Light Truck & Auto

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

Call Dealer

306-934-XXXX

(click to show)

306-934-1455

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$13,997

+ taxes & licensing>

G-Light Truck & Auto

306-934-1455

2012 Mercedes-Benz E-Class