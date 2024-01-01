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2005 Volkswagen Golf

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2005 Volkswagen Golf

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296,454KM
Used
VIN 9BWGL21J954035845

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11138
  • Mileage 296,454 KM

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