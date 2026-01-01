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This Chevrolet Trax boasts a Turbocharged Gas 3-Cyl 1.2L/ engine powering this Automatic transmission. TRANSMISSION, 6-SPEED AUTOMATIC (STD), MOSAIC BLACK METALLIC, LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP Includes Standard Equipment.*This Chevrolet Trax Comes Equipped with These Options *LPO, FRONT AND REAR SPLASH GUARDS, CUSTOM MOULDED, LPO, BLACK BOWTIE EMBLEMS, FRONT AND REAR, ENGINE, ECOTEC 1.2L TURBO DOHC DI WITH VARIABLE VALVE TIMING (VVT) (137 hp [102 kW] @ 5000 rpm, 162 lb-ft of torque [219 N-m] @ 2500 rpm) (STD), ENGINE BLOCK HEATER, Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto, Wipers, front intermittent, variable speed, Wiper, rear, intermittent, Windows, power rear, express down, Window, power, front passenger with express down, Window, power, driver with express down.* Stop By Today *Come in for a quick visit at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5 to claim your Chevrolet Trax!

2026 Chevrolet Trax

8,107 KM

Details Description Features

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2026 Chevrolet Trax

LT

Watch This Vehicle
14324213

2026 Chevrolet Trax

LT

Location

Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

13103 Lake Fraser Dr SE, Calgary, AB T2J 3H5

403-256-4960

Contact Seller

$CALL

+ GST

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Used
8,107KM
Other / Unsure Condition
VIN KL77LHE26TC037648

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 3-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 8,107 KM

Vehicle Description

This Chevrolet Trax boasts a Turbocharged Gas 3-Cyl 1.2L/ engine powering this Automatic transmission. TRANSMISSION, 6-SPEED AUTOMATIC (STD), MOSAIC BLACK METALLIC, LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP Includes Standard Equipment.*This Chevrolet Trax Comes Equipped with These Options *LPO, FRONT AND REAR SPLASH GUARDS, CUSTOM MOULDED, LPO, BLACK BOWTIE EMBLEMS, FRONT AND REAR, ENGINE, ECOTEC 1.2L TURBO DOHC DI WITH VARIABLE VALVE TIMING (VVT) (137 hp [102 kW] @ 5000 rpm, 162 lb-ft of torque [219 N-m] @ 2500 rpm) (STD), ENGINE BLOCK HEATER, Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto, Wipers, front intermittent, variable speed, Wiper, rear, intermittent, Windows, power rear, express down, Window, power, front passenger with express down, Window, power, driver with express down.* Stop By Today *Come in for a quick visit at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5 to claim your Chevrolet Trax!

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Adaptive Cruise Control
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Tires - Front All-Season
Tires - Rear All-Season
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Front Wheel Drive

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Media / Nav / Comm

Satellite Radio

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Front Collision Warning
ENGINE ECOTEC 1.2L TURBO DOHC DI WITH VARIABLE VALVE TIMING (VVT) (137 hp [102 kW] @ 5000 rpm 162 lb-ft of torque [219 N-m] @ 2500 rpm) (STD)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Buy From Home Available

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Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

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Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

13103 Lake Fraser Dr SE, Calgary, AB T2J 3H5

Call Dealer

403-256-XXXX

(click to show)

403-256-4960

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$CALL

+ GST>

Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

403-256-4960

2026 Chevrolet Trax