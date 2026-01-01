2024 Ford F-150

Engine: 5.0L V8

FX4 OFF-ROAD PACKAGE

Transmission: Electronic 10-Speed Automatic

AGATE BLACK METALLIC

BLACK, LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS

Lariat Black Appearance Package

Bed Utility Package

EQUIPMENT GROUP 501A STANDARD

BLACK, LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS -inc: heated and ventilated 10-way power driver seat and multi-adjustable power front passenger, power lumbar diver/passenger, memory driver's seat and flow through console w/floor shift

Tow/Haul Package

TRANSMISSION: ELECTRONIC 10-SPEED AUTOMATIC -inc: SelectShift w/progressive range select and selectable drive modes: normal, ECO, sport, tow/haul, slippery, deep snow/sand and mud/rut

TRAY STYLE FLOOR LINER W/CARPET MATS

FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: Off-Road Tuned Front Shock Absorbers, Skid Plates, fuel tank, transfer case and front differential, Monotube Rear Shocks, Rock Crawl Mode, FX4 Off-Road Decal, Hill Descent Control, Electronic Locking w/3.31 Axle Ratio

EQUIPMENT GROUP 502A HIGH SAVINGS

LARIAT BLACK APPEARANCE PACKAGE SAVINGS

ENGINE: 5.0L V8 -inc: auto start/stop technology system, Front License Plate Bracket, Standard in provinces where required

LARIAT BLACK APPEARANCE PACKAGE -inc: Black Grille, Single Exhaust w/No Tip, Black Exterior Badging, Grey Box Side Decal, 6" Black Running Boards, Wheels: 20" Gloss Black Painted Aluminum, Body-Colour Front & Rear Bumpers, Body-Colour Door Handles & Sk...

TOW/HAUL PACKAGE -inc: Integrated Trailer Brake Controller