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2024 Ford F-150
Lariat
2024 Ford F-150
Lariat
Location
Lakeside Ford
309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3
780-849-4419
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Price Breakdown
Initial (MSRP):
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Adjustments
Price After Adjustments / Applicable Incentives *
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+ GST
Other Non-adjusting Modifiers
AMVIC Surcharge
+ $10
Administration Surcharge
+ $499
* Incentives may have eligibility requirements to be applicable. Please contact dealer for more information.
Used
49,324KM
VIN 1FTFW5L5XRFB14546
Vehicle Details
- Exterior Colour Agate Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 49,324 KM
Vehicle Features
Packages
995
44G
501A
XL6
UM
2B
195
41H
43V
47R
53T
55A
68L
425
Mechanical
Anti-Lock Brakes
ENGINE BLOCK HEATER
Trailer Wiring Harness
50 State Emissions
Solid axle rear suspension w/leaf springs
Front Anti-Roll Bar
Electronic Transfer Case
HD gas-pressurized shock absorbers
3.31 AXLE RATIO
Double wishbone front suspension w/coil springs
ELECTRONIC LOCKING W/3.73 AXLE RATIO
Transmission w/Driver Selectable Mode
Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Auto Locking Hubs
Electric Power-Assist Steering
Part And Full-Time Four-Wheel Drive
200 Amp Alternator
136.3 L Fuel Tank
80-Amp/Hr 800CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Class IV Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
GVWR: 7,200 lbs (3,266 kgs)
909.5 Kgs Maximum Payload
Exterior
Fog Lights
Chrome Door Handles
Deep Tinted Glass
Chrome Grille
Cornering Lights
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Chrome rear step bumper
integrated storage
LED brakelights
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
Black Side Windows Trim
Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
Regular Box Style
Tailgate Rear Cargo Access
Aluminum Panels
Chrome Front Bumper w/Body-Coloured Rub Strip/Fascia Accent and 2 Tow Hooks
Power Rear Window w/Defroster
Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
TWIN PANEL MOONROOF
Ford Co-Pilot360 - Autolamp Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams
TIRES: 275/60R20 BSW A/T
Interior
Compass
POWER ADJUSTABLE PEDALS
Driver Information Centre
Locking glove box
Full Cloth Headliner
Driver Seat
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Front Cupholder
Air filtration
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
1 12V DC Power Outlet
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
2 Seatback Storage Pockets
Front And Rear Map Lights
Redundant Digital Speedometer
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Keypad
Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold-Up Cushion Rear Seat
Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
Passenger Seat
Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Interior Concealed Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
Full Floor Console w/Locking Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 1 12V DC Power Outlet
Leather/Chrome Gear Shifter Material
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Cabback Insulator, Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Digital/Analog Appearance
Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Immobilizer
FordPass Connect 5G Mobile Hotspot Internet Access
Connected Navigation Integrated Navigation System w/Voice Activation
Cab Mounted Cargo Lights
Safety
Perimeter Alarm
Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Front Camera w/Washer
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Right Side Camera
Left Side Camera
Cargo Bed Camera
Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB)
Forward and Reverse Sensing System Front And Rear Parking Sensors
BLIS (Blind Spot Information System) Blind Spot
Reverse Brake Assist
Aerial View Camera System
Collision Mitigation-Front
Driver Monitoring-Alert
Reverse Camera Back-Up Camera
Media / Nav / Comm
Fixed antenna
8 speakers
2 LCD Monitors In The Front
Streaming Audio
Additional Features
Engine: 5.0L V8
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
Transmission: Electronic 10-Speed Automatic
AGATE BLACK METALLIC
BLACK, LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS
Lariat Black Appearance Package
Bed Utility Package
EQUIPMENT GROUP 501A STANDARD
BLACK, LEATHER-TRIMMED BUCKET SEATS -inc: heated and ventilated 10-way power driver seat and multi-adjustable power front passenger, power lumbar diver/passenger, memory driver's seat and flow through console w/floor shift
Tow/Haul Package
TRANSMISSION: ELECTRONIC 10-SPEED AUTOMATIC -inc: SelectShift w/progressive range select and selectable drive modes: normal, ECO, sport, tow/haul, slippery, deep snow/sand and mud/rut
TRAY STYLE FLOOR LINER W/CARPET MATS
FX4 OFF-ROAD PACKAGE -inc: Off-Road Tuned Front Shock Absorbers, Skid Plates, fuel tank, transfer case and front differential, Monotube Rear Shocks, Rock Crawl Mode, FX4 Off-Road Decal, Hill Descent Control, Electronic Locking w/3.31 Axle Ratio
EQUIPMENT GROUP 502A HIGH SAVINGS
LARIAT BLACK APPEARANCE PACKAGE SAVINGS
ENGINE: 5.0L V8 -inc: auto start/stop technology system, Front License Plate Bracket, Standard in provinces where required
LARIAT BLACK APPEARANCE PACKAGE -inc: Black Grille, Single Exhaust w/No Tip, Black Exterior Badging, Grey Box Side Decal, 6" Black Running Boards, Wheels: 20" Gloss Black Painted Aluminum, Body-Colour Front & Rear Bumpers, Body-Colour Door Handles & Sk...
TOW/HAUL PACKAGE -inc: Integrated Trailer Brake Controller
BED UTILITY PACKAGE -inc: LED Box Lighting, Power Tailgate, Pro Access Tailgate, 4 Pick-up Box Tie-Down Plates, 6" Extended Running Boards
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Lakeside Ford
309 1A Street SE, Slave Lake, AB T0G 2A3
Call Dealer
780-849-XXXX(click to show)
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Lakeside Ford
780-849-4419
2024 Ford F-150