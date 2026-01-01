$22,999+ taxes & licensing
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2015 Lexus RX 350
F Sport
2015 Lexus RX 350
F Sport
Location
Auto BC Financing
1530 Boundary Rd, Burnaby, BC V5K 4V4
778-770-4315
Sale
$22,999
+ taxes & licensing
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Used
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VIN 2T2BK1BA5FC271337
Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 0 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Heads-Up Display
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Auto BC Financing
1530 Boundary Rd, Burnaby, BC V5K 4V4
Call Dealer
778-770-XXXX(click to show)
$22,999
+ taxes & licensing>
Auto BC Financing
778-770-4315
2015 Lexus RX 350