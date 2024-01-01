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2004 Chrysler Sebring

66,606 KM

Details Description Features

$8,995

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2004 Chrysler Sebring

CONVERTIBLE LIMITED! 66KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY!

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2004 Chrysler Sebring

CONVERTIBLE LIMITED! 66KM'S! INSPECTED W/BCAA MBRSHP & WRNTY!

Location

SK Automarket

19833 Fraser Highway, Langley, BC V3A 4E1

604-533-1310

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Contact Seller

$8,995

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Used
66,606KM
Excellent Condition
VIN 1C3EL65R94N328358

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 66,606 KM

Vehicle Description

CALL OR TEXT REG AT 6-0-4-9-9-9-0-2-5-1 FOR INFO & TO CONFIRM WHICH LOCATION.

BEAUTIFUL CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE LIMITED WITH ONLY 66KM! SUPER CLEAN INSIDE AND OUT. FULLY INSPECTED AND READY TO GO. TONS OF LIFE LEFT ON THE BRAKES AND TIRES, IT NEEDS NOTHING BUT A NEW HOME!

2 LOCATIONS TO SERVE YOU, BE SURE TO CALL FIRST TO CONFIRM WHERE THE VEHICLE IS.

We are a family owned and operated business for 40 years. Since 1983 we have been committed to offering outstanding vehicles backed by exceptional customer service, now and in the future. Whatever your specific needs may be, we will custom tailor your purchase exactly how you want or need it to be. All you have to do is give us a call and we will happily walk you through all the steps with no stress and no pressure.

                                            WE ARE THE HOUSE OF YES!

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-EVERY PURCHASE INCLUDES A FREE POWERTRAIN WARRANTY.
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-EVERY VEHICLE INCLUDES A CARFAX AND ICBC DAMAGE REPORT.
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-40 YEARS IN THE VEHICLE SALES INDUSTRY.
-A+++ MEMBER OF THE BETTER BUSINESS BUREAU.
-RATED TOP DEALER BY CARGURUS 5 YEARS IN A ROW
-MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE VEHICLE SALES AUTHORITY OF BRITISH   COLUMBIA.
-MEMBER OF THE AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION.
-COMMITTED CONTRIBUTOR TO OUR LOCAL COMMUNITY AND THE RESIDENTS OF BC.
$495 Documentation fee and applicable taxes are in addition to advertised prices.
LANGLEY LOCATION DEALER# 40038
S. SURREY LOCATION DEALER #9987

Vehicle Features

Mechanical

Front Wheel Drive

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