$2,499+ tax & licensing
2025 Toyota TOW DOLLY
TOW DOLLY
2025 Toyota TOW DOLLY
TOW DOLLY
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
$2,499
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour NA
- Interior Colour NA
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Mileage 2 KM
Vehicle Description
***WHY BUY FROM SILVERLINE?***
*FINANCING AVAILABLE*
*CLEAN TITLE ONLY*
*TRADE-INS WELCOME*
*7 DAY INSURANCE*
*3 MONTH WARRANTY*
*MB SAFETY*
*NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE*
****ALUMINUM TOW DOLLY WITH SWIVEL PLATFORM AVAILABLE! CLEAN UNIT, GOOD ELECTRICAL, GOOD TIRES, GOOD FENDERS, SAFETY CHAINS FOR DOLLY AND VEHICLE BEING TOWED, TIRE STRAPS AND RATCHETS INCLUDED, TIRE STRAPS HAVE FLEXIBLE POSITIONING FOR DIFFERENT VEHICLES, SLIDE OUT RAMPS, READY TO GO, TOW YOUR OWN VEHICLES! CALL OR TEXT 204-509-0008. HAVE 3 UNITS AVAILABLE****
*****VALUE PRICED AT $2,499+TAX******
*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Silverline Motors
Email Silverline Motors
Silverline Motors
Call Dealer
204-509-XXXX(click to show)
Quick Links
+ taxes & licensing
204-509-0008