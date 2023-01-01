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***WHY BUY FROM SILVERLINE?*** *FINANCING AVAILABLE* *CLEAN TITLE ONLY* *TRADE-INS WELCOME* *7 DAY INSURANCE* *3 MONTH WARRANTY* *MB SAFETY* *NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE* ****ALUMINUM TOW DOLLY WITH SWIVEL PLATFORM AVAILABLE! CLEAN UNIT, GOOD ELECTRICAL, GOOD TIRES, GOOD FENDERS, SAFETY CHAINS FOR DOLLY AND VEHICLE BEING TOWED, TIRE STRAPS AND RATCHETS INCLUDED, TIRE STRAPS HAVE FLEXIBLE POSITIONING FOR DIFFERENT VEHICLES, SLIDE OUT RAMPS, READY TO GO, TOW YOUR OWN VEHICLES! CALL OR TEXT 204-509-0008. HAVE 3 UNITS AVAILABLE**** *****VALUE PRICED AT $2,499+TAX****** *****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST****** *****CALL/TEXT 204-509-0008*****

2025 Toyota TOW DOLLY

2 KM

Details Description

$2,499

+ tax & licensing
Make it Yours

2025 Toyota TOW DOLLY

TOW DOLLY

Watch This Vehicle

2025 Toyota TOW DOLLY

TOW DOLLY

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 10715186
  2. 10715186
  3. 10715186
  4. 10715186
  5. 10715186
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$2,499

+ taxes & licensing

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2KM
Used
VIN 00000000008855438

Vehicle Details

  • Exterior Colour NA
  • Interior Colour NA
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Mileage 2 KM

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*TRADE-INS WELCOME*

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY*

*MB SAFETY*

*NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE*

****ALUMINUM TOW DOLLY WITH SWIVEL PLATFORM AVAILABLE! CLEAN UNIT, GOOD ELECTRICAL, GOOD TIRES, GOOD FENDERS, SAFETY CHAINS FOR DOLLY AND VEHICLE BEING TOWED, TIRE STRAPS AND RATCHETS INCLUDED, TIRE STRAPS HAVE FLEXIBLE POSITIONING FOR DIFFERENT VEHICLES, SLIDE OUT RAMPS, READY TO GO, TOW YOUR OWN VEHICLES! CALL OR TEXT 204-509-0008. HAVE 3 UNITS AVAILABLE****





*****VALUE PRICED AT $2,499+TAX******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Silverline Motors

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

Call Dealer

204-509-XXXX

(click to show)

204-509-0008

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$2,499

+ taxes & licensing

Silverline Motors

204-509-0008

Contact Seller
2025 Toyota TOW DOLLY