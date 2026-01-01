$36,044+ taxes & licensing
Make it Yours
2020 Toyota 4Runner
2020 Toyota 4Runner
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$36,044
+ taxes & licensing
Actions
Used
161,369KM
VIN JTEBU5JR8L5806405
Vehicle Details
- Exterior Colour Magnetic Grey Met
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 161,369 KM
Vehicle Description
TRD PRO
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Exterior
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps
Convenience
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Windows
Rear Defrost
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Additional Features
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Acadia Toyota
2017 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 113,107 KM $22,044 + tax & lic
2019 Toyota Corolla Hatchback FA20 52,504 KM $21,433 + tax & lic
2014 Toyota RAV4 LIMITED 200,173 KM $14,971 + tax & lic
Email Acadia Toyota
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$36,044
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2020 Toyota 4Runner