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TRD PRO

2020 Toyota 4Runner

161,369 KM

Details Description Features

$36,044

+ taxes & licensing
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2020 Toyota 4Runner

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14273696

2020 Toyota 4Runner

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14273696
  2. 14273696
  3. 14273696
  4. 14273696
  5. 14273696
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$36,044

+ taxes & licensing

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Used
161,369KM
VIN JTEBU5JR8L5806405

Vehicle Details

  • Exterior Colour Magnetic Grey Met
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 161,369 KM

Vehicle Description

TRD PRO

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps

Convenience

Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Acadia Toyota

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

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$36,044

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2020 Toyota 4Runner