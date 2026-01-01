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2025 Volkswagen Jetta

21,801 KM

Details Features

$30,388

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2025 Volkswagen Jetta

GLI Autobahn

Watch This Vehicle
14520550

2025 Volkswagen Jetta

GLI Autobahn

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14520550
  2. 14520550
  3. 14520550
  4. 14520550
  5. 14520550
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$30,388

+ taxes & licensing

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Used
21,801KM
VIN 3VW1T7BU3SM010121

Vehicle Details

  • Interior Colour Grigio w/Red Crust
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # AT250121
  • Mileage 21,801 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Media / Nav / Comm

Navigation System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

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506-857-8611

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$30,388

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2025 Volkswagen Jetta