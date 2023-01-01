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Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2011 Infiniti FX35
2011 Infiniti FX35
Base
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$16,999
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157,277KM
Used
Good Condition
- Listing ID: 10452789
- Stock #: 2538
- VIN: JN8AS1MW5BM730859
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2538
- Mileage 157,277 KM
Vehicle Description
2011 INFINITI FX35 BASE
Body Type: SUV
Engine:3.5L V6 303HP 262FT. LBS.
Transmission: 7-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, BACK UP CAMERA, HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, POWER MOONROOF / SUNROOF, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER SEATS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED MIRRORS, POWER DOOR LOCKS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AIR CONDITIONING,AM/FM RADIO. MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, BOSE PREMIUM BRAND, 2 SUBWOOFER, 9 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HID/XENON HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 2GB HARD DRIVE, 4-WHEEL ABS, 5 WHEEL SPOKES, 8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUXILIARY AUDIO/VIDEO INPUT VIDEO SYSTEM, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT,
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, COMPASS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL LEVEL CENTER CONSOLE, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FIRST AID KIT, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS ,HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS,
LEATHER SHIFT KNOB TRIM, LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHER-TRIMMED UPHOLSTERY, PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE, PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, RADIO DATA SYSTEM,
REAR FOLDING ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS, ROOFLINE REAR SPOILER, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOOL KIT, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LIMITED SUPERIOR WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
First Aid Kit
Stability Control
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Rearview monitor
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Mechanical
Tool Kit
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
3.69 axle ratio
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Convenience
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Aluminum door sill trim
HID/Xenon Headlights
Front struts
1.3 FRONT BRAKE WIDTH
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
9 TOTAL SPEAKERS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
REAR FOLDING ARMRESTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
BOSE PREMIUM BRAND
FLAT REAR SEAT FOLDING
DUAL LEVEL CENTER CONSOLE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
16.1 STEERING RATIO
2 SUBWOOFER
5 WHEEL SPOKES
ALUMINUM ALLOY WHEELS
300 WATTS
AUXILIARY AUDIO/VIDEO INPUT VIDEO SYSTEM
2GB HARD DRIVE
0.6 REAR BRAKE WIDTH
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ACCENT BODY SIDE MOLDINGS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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