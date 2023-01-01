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2013 BMW 528
i xDrive 528i xDrive
2013 BMW 528
i xDrive 528i xDrive
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,999
+ taxes & licensing
137,135KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN WBAXH5C58DDW13409
Vehicle Details
- Exterior Colour Beige
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2598
- Mileage 137,135 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING AVAILABLE!
CLEAN CARFAX REORT!
2013 BMW 528I XDRIVE, 5 SERIES
Body Type: SEDAN
Engine:2.0L TURBO I4 240HP .
Transmission:8-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
PUSH-BUTTON START, AUTO START/STOP, HANDS FREE PHONE, REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA, MOONROOF / SUNROOFOWER MOONROOF / SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, 2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS,POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS, RAIN SENSING FRONT WIPERS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 2 SUBWOOFER, 10 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, HID/XENON HEADLIGHTS, FRONT FOG LIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, MULTI-FUNCTION DISPLAY, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: MANUAL BELTS WITH DRIVER AND PASSENGER FRONT AND FRONT SIDE AIRBAGS, FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS, AND OCCUPANT SENSOR.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 20GB HARD DRIVE, 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION, ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR, ALLOY DASH TRIM, AMBIENT LIGHTING, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS, BRAKE DRYING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY,
FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS,
FRONT READING LIGHTS, GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER, HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM, HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER DOOR TRIM, LEATHER SHIFT KNOB TRIM,
LEATHER STEERING WHEEL TRIM, LEATHERETTE UPHOLSTERY, MOONROOF / SUNROOF WIND DEFLECTOR,
FUEL ECONOMY DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES,
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, RADIO DATA SYSTEM, REAR WINDOW DEFOGGER, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO,
SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TOUCH-SENSITIVE CONTROLS, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $15,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS,
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Vehicle Features
Additional Features
"
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