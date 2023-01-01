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2014 Volvo S60
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2014 Volvo S60
"
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$15,888
+ taxes & licensing
151,106KM
Used
Excellent Condition
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VIN YV1612FH1E1294035
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 5-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2594
- Mileage 151,106 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2014 VOLVO S60
Body Type: SEDAN
Engine: 2.5L TURBO I5 250HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC W/GEARTRONIC
Doors:4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, POWER LEATHER HEATED SEATS, TILT/ TELESCOPIUC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, DRIVE MODE SELECTOR, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, RAIN SENSING FRONT WIPERS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS,. POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, DUEL ZONE CLIMATE CONTROL, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, ALLOY DASH TRIM, ALLOY DOOR TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, ALUMINUM INTERIOR ACCENTS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST,
ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, ELECTRONIC PARKING BRAKE, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CENTER ARMRESTS, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS, FRONT READING LIGHTS, HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LEATHER SHIFT KNOB TRIM, FUEL ECONOMY DISPLAY, POWER BRAKES,
REAR STABILIZER BAR, REAR WINDOW DEFOGGER, REGENERATIVE BRAKING SYSTEM, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SAFETY REVERSE POWER WINDOWS, SECOND ROW REAR VENTS, SILVER WINDOW TRIM,
SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPLIT REAR SEAT FOLDING, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2014 VOLVO S60
Body Type: SEDAN
Engine: 2.5L TURBO I5 250HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC W/GEARTRONIC
Doors:4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, POWER LEATHER HEATED SEATS, TILT/ TELESCOPIUC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, DRIVE MODE SELECTOR, 3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS, RAIN SENSING FRONT WIPERS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS,. POWER/ HEATED MIRRORS, AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR, DUEL ZONE CLIMATE CONTROL, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, ALLOY CENTER CONSOLE TRIM, ALLOY DASH TRIM, ALLOY DOOR TRIM, ALLOY STEERING WHEEL TRIM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, ALUMINUM INTERIOR ACCENTS, APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DOOR COURTESY LIGHTS, DOOR POCKETS STORAGE, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Drive mode selector
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Exterior
LED Taillights
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Electronic Parking Brake
3.20 Axle Ratio
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Front cupholders
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Alloy door trim
Multi-function display
Regenerative braking system
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CENTER ARMRESTS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
ALLOY DASH TRIM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
15 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SILVER WINDOW TRIM
AUTO-OFF REAR FOG LIGHTS
VOLVO ON-CALL SATELLITE COMMUNICATIONS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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