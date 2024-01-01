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2015 Audi Q3

171,418 KM

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2015 Audi Q3

2.0T quattro Technik

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

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171,418KM
Used
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VIN WA1GFEFSXFR008351

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour "
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 2625
  • Mileage 171,418 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!

2015 AUDI Q3 2.0T QUATTRO TECHNIK
Body Type: SUV
Engine: 2.0 TFSI 4 Cylinder 200 HP
Transmission: AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: AWD

FEATURES:
PUSH BUTTON START, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT MONITORING, PANORAMIC SUNROOF, HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNIGTION, HEATED LEATHER/ POWER SEATS, CRUISE CONTROL, TFRONT AND REAR PARKING SENSORS, ILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, pOWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, CD PLAYER, BOSE SOUND SYSTEM, AUDI MULTI MEDIA, AND SO MUCH MORE!!

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING

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OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
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Vehicle Features

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