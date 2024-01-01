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2015 Dodge Grand Caravan
CVP
2015 Dodge Grand Caravan
CVP
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$13,888
+ taxes & licensing
156,158KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 2C4RDGBG3FR556008
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Minivan / Van
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2611
- Mileage 156,158 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
CLEAN CARFAX REPORT!
2015 DODGE GRAND CARAVAN
Engine: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, DUAL FRONT AIR CONDITIONING ZONES, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK,JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
BUY IT FOR ONLY - $13,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
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2015 DODGE GRAND CARAVAN
Engine: PENTASTAR 3.6L FLEX FUEL V6 283HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 4
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Breaks: HYDRAULIC
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Restraints: DRIVER KNEE AIRBAG, DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT, REAR, AND THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:
12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION, AUXILIARY OIL COOLER, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO NET STORAGE, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, CONVERSATION MIRROR, DIGITAL ODOMETER, DOOR COURTESY LIGHTS, DUAL VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING, FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UCONNECT INFOTAINMENT, UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS,
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
rear window defogger
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Conversation mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
50 State Emissions
Front stabilizer bar
3.16 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
Auxiliary Oil Cooler
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Auxiliary transmission fluid cooler
Automatic hazard warning lights
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
UCONNECT INFOTAINMENT
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.47 REAR BRAKE WIDTH
14.3 STEERING RATIO
160 AMPS ALTERNATOR
2.90 TURNS LOCK-TO-LOCK
3 THIRD ROW HEADRESTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
CARGO NET STORAGE
FOLD FLAT INTO FLOOR REAR SEAT FOLDING
FOLD FLAT INTO FLOOR THIRD ROW SEAT FOLDING
UNDEFINED OEM ROOF HEIGHT
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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