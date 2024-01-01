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2015 Hyundai Elantra
"
2015 Hyundai Elantra
"
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$11,888
+ taxes & licensing
153,826KM
Used
Excellent Condition
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VIN 5NPDH4AE1FH547849
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2614
- Mileage 153,826 KM
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Vehicle Description
BUY IT CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2015 HYUNDAI ELANTRA
Body Type: SEDAN
Engine: 1.8L I4 145HP
Transmission: Automatic
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED SIDE MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, USB AUXILIARY AUDIO INPUT, DAYTIME RUNNING LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT, SIDE AIRBAGS AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR FILTRATION, BRAKING ASSIST,
CARGO AREA LIGHT, CARGO COVER, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, EMERGENCY INTERIOR TRUNK RELEASE, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS,
FUEL ECONOMY DISPLAY, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SAFETY BRAKE PEDAL SYSTEM, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL,
SPLIT REAR SEAT FOLDING, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, TWO 12V POWER OUTLET(S), VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2015 HYUNDAI ELANTRA
Body Type: SEDAN
Engine: 1.8L I4 145HP
Transmission: Automatic
Doors: 4
Drive Type: FWD
Breaks: HYDRAULIC
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Cover
Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Variable intermittent front wipers
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Mechanical
90 amps alternator
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Braking Assist
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
TWO 12V POWER OUTLET(S)
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
14.2 STEERING RATIO
172 WATTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
ALUMINUM ALLOY WHEELS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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