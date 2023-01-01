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2015 MINI Cooper Countryman
Cooper S ALL4
2015 MINI Cooper Countryman
Cooper S ALL4
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$17,888
+ taxes & licensing
116,335KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN WMWZC5C56FWT37617
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2570
- Mileage 116,335 KM
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Vehicle Description
BUY IR CERTIFIED! WARRANTY INCL! FINANCING!
2015 MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 1.6L TURBO I4 181HP .
Transmission: 6-SPEED MANUAL
Doors:4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, HEATED WASHER JETS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT PASSENGER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION,
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COLOR-ADJUSTABLE AMBIENT LIGHTING, COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT SEATBACK STORAGE, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS,
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL HOLDER CONTROL, INTERMITTENT FRONT WIPERS, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR SEAT FOLDING, REAR WINDOW DEFOGGER, ROOFLINE REAR SPOILER, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SLIDING REAR SEAT, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !!
BUY IT FOR ONLY - $17,888 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
2015 MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 1.6L TURBO I4 181HP .
Transmission: 6-SPEED MANUAL
Doors:4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, CRUISE CONTROL, TILT/TELESCOPIC STEERING, STEERING WHEEL CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/HEATED MIRRORS, HEATED WASHER JETS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, DAYTIME RUNNING LIGHTS, FOG LIGHTS, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALUMINUM ALLOY WHEELS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE, MULTI-FUNCTION DISPLAY,
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSING DEACTIVATION, FRONT PASSENGER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
Installed Equipment:12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, AIR FILTRATION,
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AUTOMATIC HAZARD WARNING LIGHTS,
CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CLOCK, COLOR-ADJUSTABLE AMBIENT LIGHTING, COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, DUAL TIP EXHAUST, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, FRONT SEATBACK STORAGE, HEATED WINDSHIELD WASHER JETS,
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642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
LED Taillights
Intermittent rear wiper
Silver roof rails
Front fog lights
Intermittent front wipers
Run flat tires
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Front seatback storage
Cornering brake control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Color-adjustable ambient lighting
Multi-function display
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Rear seat folding
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ALUMINUM FOOT PEDAL TRIM
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SLIDING REAR SEAT
METALLIC DASH TRIM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
FRONT PASSENGER KNEE AIRBAGS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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