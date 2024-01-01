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2017 Hyundai Santa Fe
Sport 2.4L
2017 Hyundai Santa Fe
Sport 2.4L
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$CALL
+ taxes & licensing
127,610KM
Used
Other / Unsure Condition
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VIN 5XYZUDLB5HG496015
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour "
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2452
- Mileage 127,610 KM
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Vehicle Description
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2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Engine: THETA II 2.4L I4 185HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Drive Type: AWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, FRONT DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR FILTRATION, BLACK BODY SIDE MOLDINGS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE, HEATED SIDE MIRRORS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE,
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT
Engine: THETA II 2.4L I4 185HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Drive Type: AWD
Breaks:HYDRAULIC
FEATURES:
HANDS FREE PHONE, BACK UP CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER/ HEATED MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, 6 TOTAL SPEAKERS, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, AUTO ON/OFF HEADLIGHTS, DAYTIME RUNNING LIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, ALLOY WHEELS, MULTI-FUNCTION DISPLAY
Restraints: DRIVER AND PASSENGER FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH OCCUPANT SENSOR, FRONT DRIVER KNEE AIRBAG, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 2 ONE-TOUCH WINDOWS, 4-WHEEL ABS, ACCESSORY HOOK STORAGE, AIR FILTRATION, BLACK BODY SIDE MOLDINGS, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FLAT REAR SEAT FOLDING, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, FRONT SOLAR-TINTED GLASS, FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE, HEATED SIDE MIRRORS, HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS, REAR PRIVACY GLASS, REAR WINDOW DEFOGGER, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, ROOFLINE REAR SPOILER, SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE,
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS
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Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Adjustable rear headrests
Air filtration
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Mechanical
Power Steering
3.65 Axle Ratio
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Front cupholders
Braking Assist
Driver knee airbags
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Multi-function display
Hill holder control
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
FUEL FILLER DOOR RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
172 WATTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
15 STEERING RATIO
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
140 AMPS ALTERNATOR
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
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