$16,999+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$16,999
+ taxes & licensing
Smart Wheels Auto Centre
705-721-1341
2017 Nissan Rogue
2017 Nissan Rogue
SV
Location
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5
705-721-1341
$16,999
+ taxes & licensing
193,824KM
Used
Other / Unsure Condition
- Listing ID: 9819403
- Stock #: 2460
- VIN: 5N1AT2MV9HC872499
Vehicle Details
- Exterior Colour "
- Interior Colour "
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 2460
- Mileage 193,824 KM
Vehicle Description
CLEAN CARFAX REPORT!!
2017 NISSAN ROGUE
Body Sub Type: CROSSOVER
Engine: 2.5L I4 170HP .
Transmission: CVT
Doors: 4
Drive Type: AWD
Breaks: HYDRAULIC
FEATURES:
BACK UP CAMERA, HANDS FREE PHONE, HEATED SEATS, DRIVE MODE SELECTOR, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, POWER MIRRORS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, MP3 PLAYBACK IN-DASH CD, BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT, BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK, NISSAN CONNECT INFOTAINMENT, AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, LED TAILLIGHTS, ALARM ANTI-THEFT SYSTEM, MULTI-FUNCTION DISPLAY, PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
Restraints: DRIVER AND FRONT PASSENGER FRONT AND SIDE AIRBAGS WITH PASSENGER SENSING DEACTIVATION, AND FRONT AND REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS.
Installed Equipment:
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, ADJUSTABLE FRONT HEADRESTS, ADJUSTABLE REAR HEADRESTS, AIR FILTRATION, AMBIENT LIGHTING, BRAKING ASSIST, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CENTER LOCKING DIFFERENTIAL, CHILD SAFETY DOOR LOCKS, CHROME WINDOW TRIM, CLOCK, COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS, CORNERING BRAKE CONTROL, DIGITAL ODOMETER, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY, FRONT ASSIST HANDLE, FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT OVERHEAD CONSOLE, FRONT READING LIGHTS, HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST, HILL HOLDER CONTROL, IN DASH REARVIEW MONITOR, INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION, INTERMITTENT REAR WIPER, LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS, LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS, OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, RADIO DATA SYSTEM, REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS, REAR WINDOW DEFOGGER, RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS, SECOND ROW REAR VENTS, SIRIUSXM SATELLITE RADIO, SLIDING REAR SEAT, SOLAR-TINTED GLASS, SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL, STABILITY CONTROL, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, TRIP ODOMETER, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING, VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
CARFAX IS PROVIDED FOR EVERY VEHICLE WE SELL!
FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE
GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT FINANCING
BUY IT FOR ONLY - $16,999 PLUS HST AND LICENSING, AND YOU WILL RECEIVE 10% OFF ON ANY OTHER SERVICE THAT WE PROVIDE SUCH AS : AUTOMOTIVE REPAIRS, MAINTENANCE, ALIGNMENT, DETAILING, TIRES AND MORE.
COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.
OMVIC REGISTERED DEALER .
WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5
Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Drive mode selector
HARD CARGO COVER
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Mechanical
6.39 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
Cornering brake control
Hands Free Phone
3-point front seatbelts
Center locking differential
Multi-function display
Front struts
Hill holder control
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
DIAMETER 23 MM FRONT STABILIZER BAR
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
0.64 REAR BRAKE WIDTH
1.04 FRONT BRAKE WIDTH
110 AMPS ALTERNATOR
17.1 STEERING RATIO
3.1 TURNS LOCK-TO-LOCK
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
NISSANCONNECT INFOTAINMENT
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Back to Top
More inventory From Smart Wheels Auto Centre
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
Smart Wheels Auto Centre
642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5