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2019 Ford Transit

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250

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642A Dunlop St, Barrie, ON L4N 9W5

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125,596KM
Used
Other / Unsure Condition
  • Listing ID: 10120653
  • Stock #: 2495
  • VIN: 1FTYR1ZM1KKA08250

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour "
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 3-door
  • Mileage 125,596 KM

Vehicle Description

BUY IT CERTIFIED!! WARRANTY INCL! FINANING!
CLEAN CARFAX!!

2019 FORD TRANSIT 250
Vehicle Type: VAN
Body Type:FULL-SIZE
Body Sub Type:CARGO
Engine: 3.7L V6 275HP
Transmission: 6-SPEED AUTOMATIC
Doors: 3
Drive Type: RWD
Breaks: HYDRAULIC

FEATURES:
HANDS FREE PHONE, VOICE RECOGNITION, BACK UP CAMERA, CRUISE CONTROL, TILT/ TELESCOPIC STEERING WHEEL, STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER DOOR LOCKS, AIR CONDITIONING, AM/FM RADIO, JACK AUXILIARY AUDIO INPUT, 4 TOTAL SPEAKERS, HALOGEN HEADLIGHTS, KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE

Restraints: DUAL FRONT AND SIDE IMPACT AIRBAGS WITH PASSENGER DEACTIVATION SWITCH, AND SIDE CURTAIN AIRBAGS WITH ROLLOVER SENSOR.

Installed Equipment:
1 ONE-TOUCH WINDOWS, 12V FRONT POWER OUTLET(S), 4-WHEEL ABS, AUXILIARY TRANSMISSION FLUID COOLER, BARN REAR TRUNK/LIFTGATE, BRAKING ASSIST, CAPLESS FUEL FILLER SYSTEM, CARGO AREA LIGHT, CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE, CLOCK, DIGITAL ODOMETER, DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR, DRIVERS SEAT ARMRESTS, ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION, FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE, FRONT CUPHOLDERS, FRONT READING LIGHTS, HILL HOLDER CONTROL, IN MIRROR REARVIEW MONITOR, LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS, LOW OEM ROOF HEIGHT, MANUAL DAY/NIGHT REARVIEW MIRROR, MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS, PARTIAL WHEEL COVERS, PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE, PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION, POWER BRAKES, POWER STEERING, REAR STEP BUMPER DETAIL, REARVIEW CAMERA SYSTEM, RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL, SOLAR-TINTED GLASS, STABILITY CONTROL, STEEL WHEELS, SUN VISORS, TACHOMETER GAUGE, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, TRACTION CONTROL, UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION, URETHANE SHIFT KNOB TRIM, URETHANE STEERING WHEEL TRIM, VARIABLE INTERMITTENT FRONT WIPERS, VINYL UPHOLSTERY

CARFAX PROVIDED FOR EVERY VEHICLE

FREE 3 MONTH / 3000 KM LUXURY WARRANTY (ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, A/C, BRAKES, COOLING SYSTEM, ELECTRICAL, FRONT SUSPENSION, FUEL SYSTEM, HEAD GASKET, POWER STEERING, SEALS AND GASKETS, SUPPLEMENTARY PARTS, TURBO/SUPERCHARGER) UPGRADED AND CUSTOM WARRANTY PACKAGES AVAILABLE AT DISCOUNTED PRICES !! FREE WARRANTY HAS A $1,000 PER CLAIM LIMIT. UPGRADED TERM AND CLAIM LIMITS AVAILABLE

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COME HAVE A TEST DRIVE AND YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED.

OMVIC REGISTERED DEALER .

WE ARE LOCATION AT:
642 DUNLOP ST WEST BARRIE ONT L4N 9W5

Call for details and to schedule a test drive:(705)721-1341

Vehicle Features

Safety

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front side airbags
Roll Stability Control

Power Options

Power Windows

Mechanical

Power Steering
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio

Convenience

Clock
Tilt and telescopic steering wheel

Exterior

Steel Wheels
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim

Interior

Cargo Area Light
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Manual day/night rearview mirror

Additional Features

sun visors
4-Wheel ABS
digital odometer
Vinyl upholstery
Rearview Camera System
Front cupholders
Braking Assist
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Solar-tinted glass
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Auxiliary transmission fluid cooler
Hill holder control
Capless fuel filler system
1 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
TACHOMETER GAUGE
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
150 AMPS ALTERNATOR
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
DRIVERS SEAT ARMRESTS
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
IN MIRROR REARVIEW MONITOR
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PARTIAL WHEEL COVERS
PASSENGER SIDE ASSIST HANDLE
PASSENGER SWITCH AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RUBBER/VINYL FLOOR MATERIAL
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 TOTAL SPEAKERS
REAR STEP BUMPER DETAIL
LOW OEM ROOF HEIGHT
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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