New and Used Toyota RAV4 for Sale in Brampton, ON

Showing 1-50 of 316
Used 2021 Toyota RAV4 LE | Heated Seats | CarPlay + Android | Rear Camera | and More ! for sale in Guelph, ON

2021 Toyota RAV4

LE | Heated Seats | CarPlay + Android | Rear Camera | and More !
$26,988 + tax & lic
105,666KM
Gray
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

Used 2018 Toyota RAV4 LE for sale in Toronto, ON

2018 Toyota RAV4

LE
$26,290 + tax & lic
49,340KM
Red
Clutch

Toronto, ON

Used 2020 Toyota RAV4 XLE for sale in Toronto, ON

2020 Toyota RAV4

XLE
$33,290 + tax & lic
22,000KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2018 Toyota RAV4 Hybrid SE Hybrid for sale in Toronto, ON

2018 Toyota RAV4

Hybrid SE Hybrid
$25,490 + tax & lic
120,000KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2020 Toyota RAV4 XLE AWD for sale in Scarborough, ON

2020 Toyota RAV4

XLE AWD
$25,895 + tax & lic
141,782KM
Grey
Octane Auto | Car Loans Toronto

Scarborough, ON

Used 2020 Toyota RAV4 HYBRID XSE AWD for sale in London, ON

2020 Toyota RAV4

HYBRID XSE AWD
$28,995 + tax & lic
129,975KM
Silver
South West Auto Group

London, ON

Used 2011 Toyota RAV4 Base I4 for sale in Brampton, ON

2011 Toyota RAV4

Base I4
$9,898 + tax & lic
227,603KM
Black
Brampton Auto Center

Brampton, ON

Used 2020 Toyota RAV4 XLE for sale in Welland, ON

2020 Toyota RAV4

XLE
$29,999 + tax & lic
91,178KM
Red
Welland Toyota

Welland, ON

Used 2015 Toyota RAV4 limited Pkg. Heated Seats Navigation for sale in North York, ON

2015 Toyota RAV4

limited Pkg. Heated Seats Navigation
$20,890 + tax & lic
90,810KM
Blue Crush Metallic
Trento Kia

North York, ON

Used 2024 Toyota RAV4 Hybrid LE for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

Hybrid LE
$41,590 + tax & lic
29,600KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2020 Toyota RAV4 Hybrid XLE for sale in Toronto, ON

2020 Toyota RAV4

Hybrid XLE
$33,990 + tax & lic
90,840KM
Silver
Clutch

Toronto, ON

Used 2018 Toyota RAV4 BASE for sale in Toronto, ON

2018 Toyota RAV4

BASE
$22,990 + tax & lic
75,000KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 LE for sale in Brampton, ON

2024 Toyota RAV4

LE
$32,900 + tax & lic
75,400KM
Gray
#9 Auto Sales

Brampton, ON

Used 2021 Toyota RAV4 LE AWD | Adaptive Cruise | Heated Seats | CarPlay + Android | Bluetooth | Rear Camera | and More ! for sale in Guelph, ON

2021 Toyota RAV4

LE AWD | Adaptive Cruise | Heated Seats | CarPlay + Android | Bluetooth | Rear Camera | and More !
$30,988 + tax & lic
66,000KM
White
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

Used 2021 Toyota RAV4 LE w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2021 Toyota RAV4

LE w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam
$26,990 + tax & lic
93,200KM
Black
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 XLE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

XLE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam
$40,590 + tax & lic
31,501KM
Black
Clutch

Toronto, ON

Used 2017 Toyota RAV4 XLE AWD w/ Sunroof, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2017 Toyota RAV4

XLE AWD w/ Sunroof, Heated Front Seats, Rearview Cam
$22,090 + tax & lic
103,339KM
Purple
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 Prime SE for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

Prime SE
$48,990 + tax & lic
53,950KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2014 Toyota RAV4 AWD AWD,CLEAN CARFAX,CERTIFIED,WARRANTY INCLUDED for sale in Richmond Hill, ON

2014 Toyota RAV4 AWD

AWD,CLEAN CARFAX,CERTIFIED,WARRANTY INCLUDED
Sale
$14,800 + tax & lic
184,000KM
Grey
National Auto Finance & Brokers

Richmond Hill, ON

Used 2025 Toyota RAV4 LE AWD | NO ACCIDENTS | CLEAN CARFAX | for sale in Mississauga, ON

2025 Toyota RAV4

LE AWD | NO ACCIDENTS | CLEAN CARFAX |
$34,999 + tax & lic
27,182KM
Black
AUTOCITY

Mississauga, ON

Used 2021 Toyota RAV4 HYBRID XSE AWD | Leather | Sunroof | PowerTrunk for sale in Toronto, ON

2021 Toyota RAV4

HYBRID XSE AWD | Leather | Sunroof | PowerTrunk
$33,950 + tax & lic
107,000KM
White
Autorama

Toronto, ON

Used 2020 Toyota RAV4 XLE AWD | Leather | Sunroof | BlindSpot | CarPlay for sale in Toronto, ON

2020 Toyota RAV4

XLE AWD | Leather | Sunroof | BlindSpot | CarPlay
$25,950 + tax & lic
133,000KM
Black
Autorama

Toronto, ON

Used 2021 Toyota RAV4 LE AWD for sale in Scarborough, ON

2021 Toyota RAV4

LE AWD
$23,895 + tax & lic
148,845KM
White
Octane Auto | Car Loans Toronto

Scarborough, ON

Used 2023 Toyota RAV4 LE AWD | Heated Seats | Radar Cruise | CarPlay + Android | Rear Camera | and More ! for sale in Guelph, ON

2023 Toyota RAV4

LE AWD | Heated Seats | Radar Cruise | CarPlay + Android | Rear Camera | and More !
$30,988 + tax & lic
69,484KM
Gray
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

Used 2023 Toyota RAV4 Hybrid SE | Sunroof | Adaptive Cruise | CarPlay | Android Auto | Heated Seats | Rear Cam and More ! for sale in Guelph, ON

2023 Toyota RAV4

Hybrid SE | Sunroof | Adaptive Cruise | CarPlay | Android Auto | Heated Seats | Rear Cam and More !
$39,988 + tax & lic
71,865KM
Blue
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

Used 2021 Toyota RAV4 XLE / AWD / HTD SEATS / HTD STEERING / SUNROOF for sale in Cambridge, ON

2021 Toyota RAV4

XLE / AWD / HTD SEATS / HTD STEERING / SUNROOF
$28,995 + tax & lic
64,051KM
Silver
Car Match Canada

Cambridge, ON

Used 2021 Toyota RAV4 PRIME XSE | PHEV | AWD | Nav | Panoroof | CarPlay for sale in Toronto, ON

2021 Toyota RAV4

PRIME XSE | PHEV | AWD | Nav | Panoroof | CarPlay
$34,950 + tax & lic
129,000KM
Silver
Autorama

Toronto, ON

Used 2022 Toyota RAV4 LE | NO ACCIDENTS | HEATED SEATS | BACK UP CAM for sale in Toronto, ON

2022 Toyota RAV4

LE | NO ACCIDENTS | HEATED SEATS | BACK UP CAM
Sale
$31,995 + tax & lic
102,976KM
Grey
Frontier Fine Cars

Toronto, ON

Used 2022 Toyota RAV4 LE | NO ACCIDENTS | HEATED SEATS | BACK UP CAM for sale in Toronto, ON

2022 Toyota RAV4

LE | NO ACCIDENTS | HEATED SEATS | BACK UP CAM
Sale
$31,995 + tax & lic
99,492KM
Black
Frontier Fine Cars

Toronto, ON

Used 2019 Toyota RAV4 XLE for sale in Cayuga, ON

2019 Toyota RAV4

XLE
$31,995 + tax & lic
51,488KM
White
Haldimand Motors Ltd.

Cayuga, ON

Used 2021 Toyota RAV4 Trail AWD | Leather | Sunroof | Cooled + Heated Seats | Heated Wheel | CarPlay + Android and More ! for sale in Guelph, ON

2021 Toyota RAV4

Trail AWD | Leather | Sunroof | Cooled + Heated Seats | Heated Wheel | CarPlay + Android and More !
$33,998 + tax & lic
77,584KM
Blue Flame
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

Used 2022 Toyota RAV4 XLE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2022 Toyota RAV4

XLE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam
$31,990 + tax & lic
105,000KM
Silver
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 LE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

LE AWD w/ Apple CarPlay, Heated Front Seats, Rearview Cam
$36,990 + tax & lic
37,100KM
Silver
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 Prime XSE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Camera for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

Prime XSE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Camera
$51,490 + tax & lic
22,378KM
Red
Clutch

Toronto, ON

Used 2021 Toyota RAV4 LE for sale in Toronto, ON

2021 Toyota RAV4

LE
$27,990 + tax & lic
96,000KM
Black
Clutch

Toronto, ON

Used 2018 Toyota RAV4 LE AWD w/ Heated Front Seats, Bluetooth, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2018 Toyota RAV4

LE AWD w/ Heated Front Seats, Bluetooth, Rearview Cam
$21,990 + tax & lic
101,728KM
Grey
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 Hybrid XLE AWD for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

Hybrid XLE AWD
$45,990 + tax & lic
16,387KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2024 Toyota RAV4 LE for sale in Toronto, ON

2024 Toyota RAV4

LE
$38,590 + tax & lic
15,621KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2022 Toyota RAV4 LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2022 Toyota RAV4

LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Cam
$30,290 + tax & lic
87,600KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2018 Toyota RAV4 LE w/ Bluetooth, Cruise Control, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2018 Toyota RAV4

LE w/ Bluetooth, Cruise Control, Rearview Cam
$21,790 + tax & lic
103,030KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2022 Toyota RAV4 TRD OFFROAD MODEL, AWD, LEATHER SEATS, SUNROOF, RE for sale in North York, ON

2022 Toyota RAV4

TRD OFFROAD MODEL, AWD, LEATHER SEATS, SUNROOF, RE
$35,999 + tax & lic
134,808KM
Black
Car Canada Finance

North York, ON

Used 2019 Toyota RAV4 AWD LIMITED for sale in Ancaster, ON

2019 Toyota RAV4

AWD LIMITED
$32,999 + tax & lic
78,846KM
Ruby Flare Pearl
Ancaster Toyota

Ancaster, ON

Used 2015 Toyota RAV4 XLE for sale in Scarborough, ON

2015 Toyota RAV4

XLE
$11,950 + tax & lic
243,000KM
White
Motor World

Scarborough, ON

Used 2023 Toyota RAV4 LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Backup Camera for sale in Toronto, ON

2023 Toyota RAV4

LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Backup Camera
$35,590 + tax & lic
9,821KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2021 Toyota RAV4 LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Cam for sale in Toronto, ON

2021 Toyota RAV4

LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Cam
$29,690 + tax & lic
74,081KM
White
Clutch

Toronto, ON

Used 2021 Toyota RAV4 TRAIL for sale in Oakville, ON

2021 Toyota RAV4

TRAIL
$31,888 + tax & lic
116,180KM
Black
Twin Oaks Auto

Oakville, ON

Used 2024 Toyota RAV4 LE AWD | NO ACCIDENTS | BLIND SPOT | APP CONNECT for sale in Kitchener, ON

2024 Toyota RAV4

LE AWD | NO ACCIDENTS | BLIND SPOT | APP CONNECT
$35,762 + tax & lic
21,367KM
Gray
Most Wanted Cars by Theo Motors

Kitchener, ON

Used 2023 Toyota RAV4 Hybrid LE AWD - REV CAM - HTD SEATS - TECH FEATS for sale in Oakville, ON

2023 Toyota RAV4

Hybrid LE AWD - REV CAM - HTD SEATS - TECH FEATS
$35,988 + tax & lic
83,000KM
White
Roger's Motors

Oakville, ON

Used 2022 Toyota RAV4 LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Camera for sale in Toronto, ON

2022 Toyota RAV4

LE AWD w/ Apple CarPlay & Android Auto, Heated Front Seats, Rearview Camera
$30,090 + tax & lic
62,685KM
Grey
Clutch

Toronto, ON