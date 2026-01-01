New and Used GMC for Sale in Burlington, ON
Showing 1-50 of 496
2021 GMC Sierra 1500
V8 SLE CREW 4WD CERTIFIED *ACCIDENT FREE*1 OWNER* CAMERA BLUETOOTH HEATED SEATS CRUISE ALLOYS
$28,995 + tax & lic
191,180KM
Blue
Auto Moto of Ontario
Burlington, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
Tan
2026 GMC Sierra 1500
PRO
$60,199 + tax & lic
CALL
Black
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$70,399 + tax & lic
CALL
Grey
2026 GMC Sierra 1500
Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
White
2005 GMC Sierra 1500
SLE
$22,999 + tax & lic
68,049KM
Pewter
Lee Munro's Garage
Paris, ON
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2026 GMC Sierra 1500
PRO
$60,199 + tax & lic
CALL
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$76,469 + tax & lic
CALL
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive SLT
$75,169 + tax & lic
CALL
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2018 GMC Sierra 1500
** SALE PENDING BY BROOKE **
$24,965 + tax & lic
155,728KM
Red
2025 GMC Sierra 1500
ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS
$54,465 + tax & lic
42,318KM
White
2025 GMC Sierra 1500
ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS
$54,465 + tax & lic
43,650KM
White
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$80,433 + tax & lic
CALL
White
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC
Napanee, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$103,099 + tax & lic
15KM
Black
2020 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$33,995 + tax & lic
145,000KM
Black
Bourgeois Motors
Midland, ON
2021 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 157' WB Elevation
$29,800 + tax & lic
163,588KM
Onyx Black
The Humberview Group
Innisfil, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$81,099.72 + tax & lic
5,500KM
Onyx Black
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$88,851.92 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
Denali
$102,164 + tax & lic
12,118KM
Onyx Black
The Humberview Group
Toronto, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4X
$121,489.80 + tax & lic
2,200KM
Onyx Black
The Humberview Group
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4
$95,274.50 + tax & lic
100KM
Onyx Black
The Humberview Group
Mississauga, ON
2026 GMC Sierra 1500
SLT
$76,699 + tax & lic
CALL
White
2026 GMC Sierra 1500
Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
Black
2024 GMC Sierra 1500
Elevation Crew 4X4 | 5.3L | Leather Bucket Seats | Sunroof | Wireless Charging | and More !
$56,988 + tax & lic
33,471KM
White
Mark Wilson's Better Used Cars
Guelph, ON
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2024 GMC Sierra 1500
Denali 147'' 6.2L V8 Engine Power Sunroof MultiPro Tailgate Leather Captain Seats
$59,988 + tax & lic
48,186KM
Black
CarHub North York Chrysler
Thornhill, ON
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2024 GMC Sierra 1500
SLT 4WD Crew Cab 157"5.3L Leather 5 Passengers with Captain chair
$55,410 + tax & lic
31,588KM
Black
CarHub Caledon Chrysler
Bolton, ON
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2024 GMC Sierra 1500
AT4 4WD Crew Cab 157" 6.2L 5 Passengers with Captain chair Leather
$58,499 + tax & lic
42,981KM
Black
CarHub Caledon Chrysler
Bolton, ON
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2023 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 147 AT4
$60,999 + tax & lic
27,431KM
Ancaster Toyota
Ancaster, ON
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2019 GMC Sierra 1500
SLE 5.3L V8 | PREFERRED PKG | CONVENIENCE PKG
$37,498 + tax & lic
51,389KM
Grey
Airport Ford Lincoln Sales Limited
Hamilton, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$81,489 + tax & lic
CALL
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC
Petrolia, ON
2017 GMC Sierra 1500
SLE | CLEAN CARFAX | KODIAK EDITION | Z-71 | 4X4 |
Sale
$27,995 + tax & lic
93,480KM
Red
Frontier Fine Cars
Toronto, ON
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2018 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab Short Box SLE
$29,995 + tax & lic
102,740KM
Red
2017 GMC Sierra 1500
Denali | Two Sets of Wheels
$27,995 + tax & lic
189,982KM
White
Target Auto Centre
London, ON
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2021 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 147" Denali
Sale
$46,950 + tax & lic
101,000KM
Black
Mississauga Auto Group Inc.
Mississauga, ON
2022 GMC Sierra 1500
Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$44,998 + tax & lic
106,460KM
Grimsby Chevrolet
Grimsby, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$81,549 + tax & lic
7,439KM
Grimsby Chevrolet
Grimsby, ON
2020 GMC Sierra 1500
AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$44,798 + tax & lic
113,847KM
Grimsby Chevrolet
Grimsby, ON
2021 GMC Sierra 1500
Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$32,998 + tax & lic
145,580KM
Grimsby Chevrolet
Grimsby, ON
2022 GMC Sierra 1500
Elevation MULTI-PRO TAILGATE | TRAILERING PKG | HEATED SEATS
$44,998 + tax & lic
106,500KM
White
Wills Chevrolet Buick GMC Ltd.
Grimsby, ON
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2017 GMC Sierra 1500
Base Crew Cab Short Box 4WD
$15,995 + tax & lic
228,986KM
Black
Straightline Auto Sales
Niagara Falls, ON
2026 GMC Sierra 1500
Elevation SPRAY-ON BEDLINER | GVWR 3221 KG (7100 LB) | REAR AXLE - 3.23 RATIO | 5.3L ECOTEC3 V8 ENG | 10-SPD A/T | ELEVATION BLK PK (DEALER INSTALLED) | ALL-WTHR MATS (DEALER INSTALLED) | BLK NAMEPLATES (DEALER
$70,699 + tax & lic
CALL
Black
2024 GMC Sierra 1500
AT4
$63,986 + tax & lic
32,265KM
400 Chrysler Dodge Jeep Ram Ltd.
Innisfil, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$93,327 + tax & lic
15KM
Black
2025 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 147 Elevation
$58,999 + tax & lic
38,400KM
Ancaster Toyota
Ancaster, ON
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2017 GMC Sierra 1500
DENALI 6.2L V8
$28,900 + tax & lic
180,967KM
White
Gray Automotive Group
Burlington, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4 TECHNOLOGY PKG | POWER SUNROOF | 20 INCH WHEELS |
$81,549 + tax & lic
7,441KM
White
Wills Chevrolet Buick GMC Ltd.
Grimsby, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$93,327 + tax & lic
15KM
White
2017 GMC Sierra 1500
SLE ELEVATION EDITION | TRAILING EQUIPMENT | FRONT DUA
$24,995 + tax & lic
156,653KM
White
Ed Learn Ford Lincoln Ltd.
St Catharines, ON
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