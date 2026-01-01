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New and Used GMC for Sale in Burlington, ON

Showing 1-50 of 496
Used 2021 GMC Sierra 1500 V8 SLE CREW 4WD CERTIFIED *ACCIDENT FREE*1 OWNER* CAMERA BLUETOOTH HEATED SEATS CRUISE ALLOYS for sale in Burlington, ON

2021 GMC Sierra 1500

V8 SLE CREW 4WD CERTIFIED *ACCIDENT FREE*1 OWNER* CAMERA BLUETOOTH HEATED SEATS CRUISE ALLOYS
$28,995 + tax & lic
191,180KM
Blue
Auto Moto of Ontario

Burlington, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
Tan
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 PRO for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

PRO
$60,199 + tax & lic
CALL
Black
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$70,399 + tax & lic
CALL
Grey
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
White
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 AT4 - Sunroof for sale in Bolton, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4 - Sunroof
$98,679 + tax & lic
11KM
Black
Bolton GM

Bolton, ON

Used 2005 GMC Sierra 1500 SLE for sale in Paris, ON

2005 GMC Sierra 1500

SLE
$22,999 + tax & lic
68,049KM
Pewter
Lee Munro's Garage

Paris, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 PRO for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

PRO
$60,199 + tax & lic
CALL
White
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Petrolia, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$76,469 + tax & lic
CALL
White
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive SLT for sale in Petrolia, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive SLT
$75,169 + tax & lic
CALL
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

Used 2018 GMC Sierra 1500 ** SALE PENDING BY BROOKE ** for sale in Kitchener, ON

2018 GMC Sierra 1500

** SALE PENDING BY BROOKE **
$24,965 + tax & lic
155,728KM
Red
Most Wanted Cars Kitchener

Kitchener, ON

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Used 2025 GMC Sierra 1500 ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS for sale in Kitchener, ON

2025 GMC Sierra 1500

ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS
$54,465 + tax & lic
42,318KM
White
Most Wanted Cars Kitchener

Kitchener, ON

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Used 2025 GMC Sierra 1500 ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS for sale in Kitchener, ON

2025 GMC Sierra 1500

ELEVATION CREW CAB | 5.3 V8 | PREF PKG | X31 | NO ACCIDENTS
$54,465 + tax & lic
43,650KM
White
Most Wanted Cars Kitchener

Kitchener, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Napanee, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$80,433 + tax & lic
CALL
White
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC

Napanee, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate for sale in Listowel, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$103,099 + tax & lic
15KM
Black
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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Used 2020 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Midland, ON

2020 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$33,995 + tax & lic
145,000KM
Black
Bourgeois Motors

Midland, ON

Used 2021 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab 157' WB Elevation for sale in Innisfil, ON

2021 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 157' WB Elevation
$29,800 + tax & lic
163,588KM
Onyx Black
The Humberview Group

Innisfil, ON

Used 2026 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Toronto, ON

2026 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$81,099.72 + tax & lic
5,500KM
Onyx Black
The Humberview Group

Toronto, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Toronto, ON

2026 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$88,851.92 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
The Humberview Group

Toronto, ON

Used 2026 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Toronto, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali
$102,164 + tax & lic
12,118KM
Onyx Black
The Humberview Group

Toronto, ON

Used 2026 GMC Sierra 1500 AT4X for sale in Mississauga, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4X
$121,489.80 + tax & lic
2,200KM
Onyx Black
The Humberview Group

Mississauga, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 AT4 for sale in Mississauga, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4
$95,274.50 + tax & lic
100KM
Onyx Black
The Humberview Group

Mississauga, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 SLT for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

SLT
$76,699 + tax & lic
CALL
White
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali
$90,999 + tax & lic
CALL
Black
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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Used 2024 GMC Sierra 1500 Elevation Crew 4X4 | 5.3L | Leather Bucket Seats | Sunroof | Wireless Charging | and More ! for sale in Guelph, ON

2024 GMC Sierra 1500

Elevation Crew 4X4 | 5.3L | Leather Bucket Seats | Sunroof | Wireless Charging | and More !
$56,988 + tax & lic
33,471KM
White
Mark Wilson's Better Used Cars

Guelph, ON

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Used 2024 GMC Sierra 1500 Denali 147'' 6.2L V8 Engine Power Sunroof MultiPro Tailgate Leather Captain Seats for sale in Thornhill, ON

2024 GMC Sierra 1500

Denali 147'' 6.2L V8 Engine Power Sunroof MultiPro Tailgate Leather Captain Seats
$59,988 + tax & lic
48,186KM
Black
CarHub North York Chrysler

Thornhill, ON

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Used 2024 GMC Sierra 1500 SLT 4WD Crew Cab 157

2024 GMC Sierra 1500

SLT 4WD Crew Cab 157"5.3L Leather 5 Passengers with Captain chair
$55,410 + tax & lic
31,588KM
Black
CarHub Caledon Chrysler

Bolton, ON

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Used 2024 GMC Sierra 1500 AT4 4WD Crew Cab 157

2024 GMC Sierra 1500

AT4 4WD Crew Cab 157" 6.2L 5 Passengers with Captain chair Leather
$58,499 + tax & lic
42,981KM
Black
CarHub Caledon Chrysler

Bolton, ON

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Used 2023 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab 147 AT4 for sale in Ancaster, ON

2023 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 147 AT4
$60,999 + tax & lic
27,431KM
Ancaster Toyota

Ancaster, ON

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Used 2019 GMC Sierra 1500 SLE 5.3L V8 | PREFERRED PKG | CONVENIENCE PKG for sale in Hamilton, ON

2019 GMC Sierra 1500

SLE 5.3L V8 | PREFERRED PKG | CONVENIENCE PKG
$37,498 + tax & lic
51,389KM
Grey
Airport Ford Lincoln Sales Limited

Hamilton, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Petrolia, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$81,489 + tax & lic
CALL
Black
MacFarlane Chevrolet Buick GMC

Petrolia, ON

Used 2017 GMC Sierra 1500 SLE | CLEAN CARFAX | KODIAK EDITION | Z-71 | 4X4 | for sale in Toronto, ON

2017 GMC Sierra 1500

SLE | CLEAN CARFAX | KODIAK EDITION | Z-71 | 4X4 |
Sale
$27,995 + tax & lic
93,480KM
Red
Frontier Fine Cars

Toronto, ON

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Used 2018 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab Short Box SLE for sale in Listowel, ON

2018 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab Short Box SLE
$29,995 + tax & lic
102,740KM
Red
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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Used 2017 GMC Sierra 1500 Denali | Two Sets of Wheels for sale in London, ON

2017 GMC Sierra 1500

Denali | Two Sets of Wheels
$27,995 + tax & lic
189,982KM
White
Target Auto Centre

London, ON

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Used 2021 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab 147

2021 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 147" Denali
Sale
$46,950 + tax & lic
101,000KM
Black
Mississauga Auto Group Inc.

Mississauga, ON

Used 2022 GMC Sierra 1500 Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB for sale in Grimsby, ON

2022 GMC Sierra 1500

Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$44,998 + tax & lic
106,460KM
Grimsby Chevrolet

Grimsby, ON

Used 2026 GMC Sierra 1500 AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB for sale in Grimsby, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$81,549 + tax & lic
7,439KM
Grimsby Chevrolet

Grimsby, ON

Used 2020 GMC Sierra 1500 AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB for sale in Grimsby, ON

2020 GMC Sierra 1500

AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$44,798 + tax & lic
113,847KM
Grimsby Chevrolet

Grimsby, ON

Used 2021 GMC Sierra 1500 Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB for sale in Grimsby, ON

2021 GMC Sierra 1500

Elevation 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
$32,998 + tax & lic
145,580KM
Grimsby Chevrolet

Grimsby, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 AT4 - Sunroof for sale in Bolton, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4 - Sunroof
$98,540 + tax & lic
11KM
White
Bolton GM

Bolton, ON

Used 2022 GMC Sierra 1500 Elevation MULTI-PRO TAILGATE | TRAILERING PKG | HEATED SEATS for sale in Grimsby, ON

2022 GMC Sierra 1500

Elevation MULTI-PRO TAILGATE | TRAILERING PKG | HEATED SEATS
$44,998 + tax & lic
106,500KM
White
Wills Chevrolet Buick GMC Ltd.

Grimsby, ON

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Used 2017 GMC Sierra 1500 Base Crew Cab Short Box 4WD for sale in Niagara Falls, ON

2017 GMC Sierra 1500

Base Crew Cab Short Box 4WD
$15,995 + tax & lic
228,986KM
Black
Straightline Auto Sales

Niagara Falls, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Elevation SPRAY-ON BEDLINER | GVWR 3221 KG (7100 LB) | REAR AXLE - 3.23 RATIO | 5.3L ECOTEC3 V8 ENG | 10-SPD A/T | ELEVATION BLK PK (DEALER INSTALLED) | ALL-WTHR MATS (DEALER INSTALLED) | BLK NAMEPLATES (DEALER for sale in Tillsonburg, ON

2026 GMC Sierra 1500

Elevation SPRAY-ON BEDLINER | GVWR 3221 KG (7100 LB) | REAR AXLE - 3.23 RATIO | 5.3L ECOTEC3 V8 ENG | 10-SPD A/T | ELEVATION BLK PK (DEALER INSTALLED) | ALL-WTHR MATS (DEALER INSTALLED) | BLK NAMEPLATES (DEALER
$70,699 + tax & lic
CALL
Black
DeGroote-Hill Chevrolet Buick GMC

Tillsonburg, ON

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Used 2024 GMC Sierra 1500 AT4 for sale in Innisfil, ON

2024 GMC Sierra 1500

AT4
$63,986 + tax & lic
32,265KM
400 Chrysler Dodge Jeep Ram Ltd.

Innisfil, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X for sale in Listowel, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$93,327 + tax & lic
15KM
Black
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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Used 2025 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab 147 Elevation for sale in Ancaster, ON

2025 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 147 Elevation
$58,999 + tax & lic
38,400KM
Ancaster Toyota

Ancaster, ON

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Used 2017 GMC Sierra 1500 DENALI 6.2L V8 for sale in Burlington, ON

2017 GMC Sierra 1500

DENALI 6.2L V8
$28,900 + tax & lic
180,967KM
White
Gray Automotive Group

Burlington, ON

Used 2026 GMC Sierra 1500 AT4 TECHNOLOGY PKG | POWER SUNROOF | 20 INCH WHEELS | for sale in Grimsby, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4 TECHNOLOGY PKG | POWER SUNROOF | 20 INCH WHEELS |
$81,549 + tax & lic
7,441KM
White
Wills Chevrolet Buick GMC Ltd.

Grimsby, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X for sale in Listowel, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$93,327 + tax & lic
15KM
White
Larry Hudson Chevrolet Buick GMC

Listowel, ON

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Used 2017 GMC Sierra 1500 SLE ELEVATION EDITION | TRAILING EQUIPMENT | FRONT DUA for sale in St Catharines, ON

2017 GMC Sierra 1500

SLE ELEVATION EDITION | TRAILING EQUIPMENT | FRONT DUA
$24,995 + tax & lic
156,653KM
White
Ed Learn Ford Lincoln Ltd.

St Catharines, ON

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