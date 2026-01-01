$CALL+ taxes & licensing
2016 Chevrolet Silverado 1500
LT / NO ACCIDENTS / LOW KMS / 5.3L / 4X4 /REAR CAM
2016 Chevrolet Silverado 1500
LT / NO ACCIDENTS / LOW KMS / 5.3L / 4X4 /REAR CAM
Location
Car Match Canada
6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
519-621-4333
$CALL
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 2-door
- Passengers 3
- Mileage 146,850 KM
Vehicle Description
LT *** NO ACCIDENTS *** LOW KMS *** 5.3L *** REAR CAMERA *** CRUISE CONTROL *** POWER DRIVER SEAT *** BLUETOOTH *** CLIMATE CONTROL *** HILL ASSIST *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****
HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM
ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Car Match Canada
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Car Match Canada
Car Match Canada
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
519-621-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
519-621-4333