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<p>LT *** NO ACCIDENTS *** LOW KMS *** 5.3L *** REAR CAMERA *** CRUISE CONTROL *** POWER DRIVER SEAT *** BLUETOOTH *** CLIMATE CONTROL *** HILL ASSIST *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****<br><br><br>HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM<br><br><br>ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO</p>

2016 Chevrolet Silverado 1500

146,850 KM

Details Description Features

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2016 Chevrolet Silverado 1500

LT / NO ACCIDENTS / LOW KMS / 5.3L / 4X4 /REAR CAM

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14232290

2016 Chevrolet Silverado 1500

LT / NO ACCIDENTS / LOW KMS / 5.3L / 4X4 /REAR CAM

Location

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9

519-621-4333

  1. 1780765531356
  2. 1780765531906
  3. 1780765532378
  4. 1780765532826
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Used
146,850KM
Excellent Condition
VIN 1GCNKREC9GZ378198

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Passengers 3
  • Mileage 146,850 KM

Vehicle Description

LT *** NO ACCIDENTS *** LOW KMS *** 5.3L *** REAR CAMERA *** CRUISE CONTROL *** POWER DRIVER SEAT *** BLUETOOTH *** CLIMATE CONTROL *** HILL ASSIST *** VEHICLE COMES CERTIFIED *** NO HIDDEN FEES *** WE DEAL WITH ALL THE MAJOR BANKS JUST LIKE THE FRANCHISE DEALERS *** WORTH THE DRIVE TO CAMBRIDGE ****


HOURS : MONDAY TO THURSDAY 11 AM TO 7 PM FRIDAY 11 AM TO 6 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM


ADDRESS : 6 JAFFRAY ST CAMBRIDGE ONTARIO

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
HID Headlights
Tow Hooks
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Split Bench Seat
Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Tow Hitch
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Car Match Canada

Car Match Canada

6 Jaffray St, Cambridge, ON N1R 3H9
Member UCDA Member

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Call Dealer

519-621-XXXX

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519-621-4333

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Car Match Canada

519-621-4333

2016 Chevrolet Silverado 1500