Location
Eagle Auto Sales
165 Turnbull Ct, Cambridge, ON N1T 1C6
519-998-3156
Certified
$34,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 450,000 KM
Vehicle Description
2019 RAM 3500 LARAMIE
450000KM….HWY KMS
ENGINE AND TRANSMISSION BOTH RUN AS THEY SHOULD. NO BLOW BY, TRANSMISSION SHIFTS SMOOTH. All EMISSIONS IN PLACE, NO DELETE.
RECENTLY REPLACED ENGINE OIL PAN
6.7L CUMMINS 370HP
6SPD AUTOMATIC
LEATHER HEATED AND COOLED SEATS
HEATED STEERING WHEEL
FACTORY TOW PACKAGE WITH PUCK SYSTEM
360 CAMERA
8.4” TOUCH SCREEN INCLUDED
12” INFOTAINMENT TOUCHSCREEN AVAILABLE UPGRADE - $1599 PLUS TAX ADDITIONAL TO ASKING PRICE.
APPLE CAR PLAY
17” ALCOA WHEELS
A/C WORKS - BLOWS COLD
DUAL CLIMATE CONTROL
HID HEADLIGHTS
PARK SENSORS
REBUILT TITLE - PREVIOUS ACCIDENT HISTORY
$34995 CERTIFIED + TAX
519-998-3156