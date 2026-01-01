New and Used Mazda CX-3 for Sale in Chatham, ON
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2018 Mazda CX-3
GS Auto AWD ONLY 58000KM,1 OWNER,ACCIDENT FREE
$19,900 + tax & lic
58,476KM
White
RDJ Auto Sales & Service
Hamilton, ON
2019 Mazda CX-3
GT Auto AWD
$22,895 + tax & lic
51,996KM
Red
Bernard's Quality Cars
Flesherton, ON
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2019 Mazda CX-3
GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING
$17,495 + tax & lic
137,881KM
Blue
Vendora Credit Inc
Kitchener, ON
2019 Mazda CX-3
GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING
$17,495 + tax & lic
137,881KM
Blue
Troy's Toys
Guelph, ON
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2020 Mazda CX-3
GS | NO ACCIDENTS | BLIND SPOT
$20,963 + tax & lic
57,071KM
Black
Most Wanted Cars Kitchener
Kitchener, ON
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2020 Mazda CX-3
GT Auto AWD
$17,880 + tax & lic
136,570KM
Black
Sport Empire Car Sales Mississauga
Mississauga, ON
2021 Mazda CX-3
GS*Low Ks*AWD*Heated Leather*Sun Roof*CarPlay
Sale
$21,988 + tax & lic
82,889KM
Black
Essex Motors
Essex, ON
2020 Mazda CX-3
GX
$25,945 + tax & lic
77,113KM
Jet Black Mica
Ezee Credit Auto Leasing & Sales
London, ON
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2018 Mazda CX-3
GS Sunroof | Heated Seats & Steering Wheel | AWD
$CALL + tax & lic
145,000KM
Grey
Carimex
Waterloo, ON
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2016 Mazda CX-3
GS Sunroof | Leather | Backup Camera | Heated Seats
$CALL + tax & lic
125,000KM
Red
Carimex
Waterloo, ON
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