Menu
Account
Sign In

Filter Results

Sale Type
Buy From Home NEW
Within
KM
wheel drive

New and Used Mazda CX-3 for Sale in Chatham, ON

Showing 1-16 of 16
Used 2019 Mazda CX-3 GX for sale in Kitchener, ON

2019 Mazda CX-3

GX
$13,995 + tax & lic
140,891KM
Black
Vendora Credit Inc

Kitchener, ON

Used 2019 Mazda CX-3 GX for sale in Guelph, ON

2019 Mazda CX-3

GX
$13,995 + tax & lic
140,891KM
Black
Troy's Toys

Guelph, ON

Buy From Home Options
Used 2018 Mazda CX-3 GS Auto AWD ONLY 58000KM,1 OWNER,ACCIDENT FREE for sale in Hamilton, ON

2018 Mazda CX-3

GS Auto AWD ONLY 58000KM,1 OWNER,ACCIDENT FREE
$19,900 + tax & lic
58,476KM
White
RDJ Auto Sales & Service

Hamilton, ON

Used 2016 Mazda CX-3 AWD 4dr GS for sale in Kitchener, ON

2016 Mazda CX-3

AWD 4dr GS
$15,999 + tax & lic
92,919KM
Black
Kitchener KIA

Kitchener, ON

Used 2019 Mazda CX-3 GT Auto AWD for sale in Flesherton, ON

2019 Mazda CX-3

GT Auto AWD
$22,895 + tax & lic
51,996KM
Red
Bernard's Quality Cars

Flesherton, ON

Buy From Home Options
Used 2019 Mazda CX-3 GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING for sale in Kitchener, ON

2019 Mazda CX-3

GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING
$17,495 + tax & lic
137,881KM
Blue
Vendora Credit Inc

Kitchener, ON

Used 2019 Mazda CX-3 GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING for sale in Guelph, ON

2019 Mazda CX-3

GS | AWD | RAIN SENSING WIPERS | HEATED STEERING
$17,495 + tax & lic
137,881KM
Blue
Troy's Toys

Guelph, ON

Buy From Home Options
Used 2020 Mazda CX-3 GS | NO ACCIDENTS | BLIND SPOT for sale in Kitchener, ON

2020 Mazda CX-3

GS | NO ACCIDENTS | BLIND SPOT
$20,963 + tax & lic
57,071KM
Black
Most Wanted Cars Kitchener

Kitchener, ON

Buy From Home Options
Used 2019 Mazda CX-3 GS Auto FWD for sale in Kitchener, ON

2019 Mazda CX-3

GS Auto FWD
$19,999 + tax & lic
69,960KM
Kitchener KIA

Kitchener, ON

Used 2018 Mazda CX-3 GX Auto FWD for sale in Mississauga, ON

2018 Mazda CX-3

GX Auto FWD
Sale
$10,999 + tax & lic
171,500KM
Blue
M&L Autos

Mississauga, ON

Used 2020 Mazda CX-3 GT Auto AWD for sale in Mississauga, ON

2020 Mazda CX-3

GT Auto AWD
$17,880 + tax & lic
136,570KM
Black
Sport Empire Car Sales Mississauga

Mississauga, ON

Used 2019 Mazda CX-3 GT Auto AWD for sale in Port Colborne, ON

2019 Mazda CX-3

GT Auto AWD
$17,750 + tax & lic
164,680KM
Rick's Auto Sales

Port Colborne, ON

Used 2021 Mazda CX-3 GS*Low Ks*AWD*Heated Leather*Sun Roof*CarPlay for sale in Essex, ON

2021 Mazda CX-3

GS*Low Ks*AWD*Heated Leather*Sun Roof*CarPlay
Sale
$21,988 + tax & lic
82,889KM
Black
Essex Motors

Essex, ON

Used 2020 Mazda CX-3 GX for sale in London, ON

2020 Mazda CX-3

GX
$25,945 + tax & lic
77,113KM
Jet Black Mica
Ezee Credit Auto Leasing & Sales

London, ON

Buy From Home Options
Used 2018 Mazda CX-3 GS Sunroof | Heated Seats & Steering Wheel | AWD for sale in Waterloo, ON

2018 Mazda CX-3

GS Sunroof | Heated Seats & Steering Wheel | AWD
$CALL + tax & lic
145,000KM
Grey
Carimex

Waterloo, ON

Buy From Home Options
Used 2016 Mazda CX-3 GS Sunroof | Leather | Backup Camera | Heated Seats for sale in Waterloo, ON

2016 Mazda CX-3

GS Sunroof | Leather | Backup Camera | Heated Seats
$CALL + tax & lic
125,000KM
Red
Carimex

Waterloo, ON

Buy From Home Options