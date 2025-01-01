$12,495+ taxes & licensing
2017 Hyundai Elantra
GLS
2017 Hyundai Elantra
GLS
Location
Ehab's Auto
4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
613-240-3316
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$12,495
+ taxes & licensing
Used
119,000KM
Excellent Condition
VIN KMHD84LF3HU426878
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 119,000 KM
Vehicle Description
No Accidents – Clean CarfaxFinancing AvailableOntario Safety Certificate IncludedExtended Warranty Available119,000 km2.0L 4-CylinderAutomatic TransmissionSunroofTouchscreen DisplayAndroid Auto & Apple CarPlayHeated Front SeatsHeated Steering WheelBackup CameraBluetooth ConnectivityCruise ControlAir ConditioningPower Windows & LocksKeyless EntrySteering Wheel Audio ControlsExtended Warranty AvailableWe Finance EveryonePrice: $12,495+ HST & LicensingEhab’s Auto – Ottawa4603 Bank StreetOttawa, ONCall(613) 240-3316
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Seating
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty
Warranty Available
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Ehab's Auto
4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
613-240-XXXX(click to show)
$12,495
+ taxes & licensing>
Ehab's Auto
613-240-3316
2017 Hyundai Elantra