<div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>No Accidents – Clean Carfax</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Financing Available</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>Ontario Safety Certificate Included</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Extended Warranty Available</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>119,000 km</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>2.0L 4-Cylinder</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Automatic Transmission</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Sunroof</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Touchscreen Display</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Android Auto & Apple CarPlay</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Heated Front Seats</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Heated Steering Wheel</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Backup Camera</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Bluetooth Connectivity</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Cruise Control</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Air Conditioning</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Power Windows & Locks</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Keyless Entry</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Steering Wheel Audio Controls</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>Extended Warranty Available</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>We Finance Everyone</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>Price: $12,495+ HST & Licensing</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>Ehab’s Auto – Ottawa</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>4603 Bank Street</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>Ottawa, ON</div></div><div class=x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a style=overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve; margin-top: 0.5em; margin-inline: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #080809; font-size: 15px; background-color: #ffffff;><div dir=auto style=font-family: inherit;>Call</div><div dir=auto style=font-family: inherit;>(613) 240-3316</div></div>

2017 Hyundai Elantra

119,000 KM

Details Description Features

$12,495

+ taxes & licensing
2017 Hyundai Elantra

GLS

13278122

2017 Hyundai Elantra

GLS

Location

Ehab's Auto

4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6

613-240-3316

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$12,495

+ taxes & licensing

Used
119,000KM
Excellent Condition
VIN KMHD84LF3HU426878

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 119,000 KM

Vehicle Description

No Accidents – Clean CarfaxFinancing AvailableOntario Safety Certificate IncludedExtended Warranty Available119,000 km2.0L 4-CylinderAutomatic TransmissionSunroofTouchscreen DisplayAndroid Auto & Apple CarPlayHeated Front SeatsHeated Steering WheelBackup CameraBluetooth ConnectivityCruise ControlAir ConditioningPower Windows & LocksKeyless EntrySteering Wheel Audio ControlsExtended Warranty AvailableWe Finance EveryonePrice: $12,495+ HST & LicensingEhab’s Auto – Ottawa4603 Bank StreetOttawa, ONCall(613) 240-3316

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Ehab's Auto

Ehab's Auto

4603 Bank St, Gloucester, ON K1T 3W6
$12,495

+ taxes & licensing>

Ehab's Auto

613-240-3316

2017 Hyundai Elantra