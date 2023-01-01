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2010 Dodge Journey

209,700 KM

Details Description Features

$9,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2010 Dodge Journey

SXT

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2010 Dodge Journey

SXT

Location

Precision Motors

643 Parkdale Avenue North, Hamilton, ON L8H 5Z1

416-270-7657

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Certified

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209,700KM
Used
Excellent Condition
VIN 3D4PG5FV8AT259482

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 209,700 KM

Vehicle Description

**2010 DODGE JOURNEY ! SXT ! ACCIDENT FREE ! VERY CLEAN CAR AND SMOOTH DRIVE..!!***

2010 DODGE JOURNEY ONLY 203,476 KMS JUST FOR $9,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF,  HEATED SEATS, BACK-UP CAMERA,  CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, CD PLAYER, AM/FM STEREO, USB CONNECTION, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.

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FOR APPOINTMENTS, CALL INAM TODAY, AT 416-270-7657

TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag

Exterior

Fog Lights
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Power Door Locks

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Seating

Heated Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

CD Player
Bluetooth

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