New and Used GMC Acadia for Sale in Kemptville, ON
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2026 GMC Acadia
AT4 - SUNROOF - POWER
$68,893 + tax & lic
50KM
Ebony Twilight Metallic
2026 GMC Acadia
ELEVATION
$64,164 + tax & lic
10KM
Ebony Twilight Metallic
2020 GMC Acadia
AT4 - Navigation - Power Liftgate
$30,888 + tax & lic
94,111KM
2023 GMC Acadia
SLE - Power Liftgate - Remote Start
Sale
$35,538 + tax & lic
57,989KM
Blue
2026 GMC Acadia
Elevation - Premium Package
$62,495 + tax & lic
10KM
Volcanic Red Tintcoat
2016 GMC Acadia
AWD Denali 7 Pass. 3.6LTRV6-CERTIFIED + WARRANTY
$16,700 + tax & lic
181,707KM
White
Bob Currie Auto Sales
Cobourg, ON
2023 GMC Acadia
SLE
$35,971 + tax & lic
45,302KM
Grey
2026 GMC Acadia
AT4
$69,477 + tax & lic
47KM
Black
2026 GMC Acadia
ELEVATION
$66,887 + tax & lic
38KM
White
2026 GMC Acadia
Elevation - SUNROOF - POWER
$65,285 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
2025 GMC Acadia
AT4 - Tow Package
$57,888 + tax & lic
30,000KM
Ebony Twilight Me
2026 GMC Acadia
AT4 AT4, SUNROOF, LEATHER
$70,872 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
2026 GMC Acadia
Elevation - Premium Package
$67,025 + tax & lic
10KM
Ebony Twilight Metallic
2025 GMC Acadia
AT4 - Tow Package - Low Mileage
$58,595 + tax & lic
15,056KM
2021 GMC Acadia
SLE - Heated Seats - Power Liftgate
$25,595 + tax & lic
155,039KM
2026 GMC Acadia
AT4 - Heated Seats
$66,600 + tax & lic
10KM
Riverstone Metallic
2019 GMC Acadia
AWD 4dr SLE w/SLE-1
$17,991 + tax & lic
121,477KM
Quicksilver Metallic
Bank Street Mitsubishi
Gloucester, ON
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2012 GMC Acadia
SLE2
Sale
$7,871 + tax & lic
169,988KM
White
DriveTown Ottawa
Ottawa, ON
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2026 GMC Acadia
Elevation - Premium Package
$67,459 + tax & lic
10KM
Volcanic Red Tintcoat
2026 GMC Acadia
ELEVATION
$64,382 + tax & lic
38KM
Silver
2018 GMC Acadia
SLE - AWD, BOSE, HEATED SEATS, BACK-UP CAMERA!!!
Sale
$20,995 + tax & lic
143,383KM
Silver
Luxe Auto Lounge Inc
Orleans, ON
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2026 GMC Acadia
Denali Ultimate DENALI, AWD, SUNROOF, LEATHER, TRIPLE BLACK
Sale
$76,237 + tax & lic
7,620KM
Ebony Twilight Metallic
2026 GMC Acadia
AWD DENALI
$77,046 + tax & lic
10,908KM
White
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC
Napanee, ON
2026 GMC Acadia
AT4 AT4, SUNROOF, AWD, LUXURY PACKAGE
Sale
$68,336 + tax & lic
10KM
Riverstone Metallic
2026 GMC Acadia
Elevation - Sunroof
$70,969 + tax & lic
25KM
Glacier Wht Tri
2012 GMC Acadia
Denali | CAPTAIN'S CHAIRS! | LOADED!!
Sale
$11,327 + tax & lic
174,244KM
Black
Luxe Auto Lounge Inc
Orleans, ON
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2026 GMC Acadia
Denali - Sunroof
$76,994 + tax & lic
10KM
Volcanic Red Tintcoat